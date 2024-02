"¿Cómo que tía Pame, mierda?": la viral reacción de Pamela Díaz con un fan que la hizo sentir "señora"

A Pamela Díaz no le gusta que le digan "tía".

¿Hay algo peor que cuando estás en la flor de tu juventud aparece alguien que te trata de “tía” o “señora”? Sí, definitivamente hay cosas mucho peores, pero eso no quita que esto no sea un momento que no queremos pasar.

Esto le pasó a Pamela Díaz en medio de la semana festivalera, donde ha tenido harto trabajo como parte de los programas satélites del Festival de Viña.

Mientras se encontraba en la Ciudad Jardín, un fan osó gritarle “Tía Pame”, ante a lo que Díaz a sus “tiernos” 43 años reaccionó inmediatamente.

“¡¿Cómo que tía Pame, mierda?!, exclamó la animadora, desatando la risa de los presentes, para luego llevarse la mano a la boca al notar que la estaban grabando.

Si bien no es la mejor reacción para con un fan, la verdad es que te entendemos un poco, Pame.