"No interrumpas": el gracioso intercambio de Manuel Turizo con animadores en su debut en Viña 2024

El artista se subió por primera vez a la Quinta Vergara y lo hizo con gran emoción, la misma que lo llevó a interrumpir en varias ocasiones a los animadores del certamen. El momento sacó risas en los televidentes.

La noche de este domingo, en la primera jornada del Festival de Viña, el artista colombiano Manuel Turizo hizo debutó en el escenario de la Quinta Vergara. El cantante de 23 años admitió anteriormente sentirse muy esperanzado de participar del certamen musical.

“Hoy se me cumple un sueño”, escribió en su cuenta de Instagram el colombiano antes de su show. Y es que al presentarse en el evento confirmó su emoción de estar ahí.

Fue hacia el final de su show, pasadas las 03:00 horas de la madrugada, el monteriano se despedía de “la quinta” junto a su grupo de bailarines cuando los animadores del certamen llegaron hasta el escenario para despedirlo.

Aun con la música sonando fuerte en el escenario, María Luisa Godoy y Francisco Saavedra despedían al colombiano: “El fenómeno de colombiano del momento“, decía el animador de “Lugares que hablan” al mismo tiempo que Turizo le dedicaba palabras a su público.

“Viña, muchísimas gracias”, interrumpió. “Yo no soy de aquí de Chile, soy de Colombia, de Montería, muchas gracias porque siempre me han dado un cariño increíble y eso no se compara con nada. Mi gente, que Dios me los bendiga”, dijo a modo de despedida.

En ese momento Manuel Turizo se les acercó, haciendo un ademán de conversar con ellos a modo de cierre, sin embargo, por el contrario, los hizo bailar al ritmo de su largo outro.

“Que se sienta en Chile, Montería y toda Latinoamérica este aplauso para despedir a Manuel Turizo”, dijo María Luisa Godoy aun bailando. Tras escuchar esto último, el colombiano se dio media vuelta y se dirigió a la salida del escenario sin intercambiar palabra alguna con los animadores.

Pero el gracioso momento aún no terminaba, pues mientras Francisco Saavedra lo despedía volvió a hablar desde atrás del escenario: “¡Viña, una bulla para todo el equipo que hizo esto posible”, dijo entre gritos y la voz del animador de Canal 13.

El momento sacó carcajadas entre los televidentes que atestiguaron el momento.

Me daba risa cuando los animadores hablaban y manuel se metia jsjsjs (era como .. es mi show no interrumpas estupid@) jaajjajaj #ManuelTurizo pic.twitter.com/VMqsTq0Q5C — 🄼🄰🅁🄲🄾🅂 (@Maarc0s_) February 26, 2024

Manuel turizo realmente le dijo a maria luisa y pancho: CALLAO LACRA pic.twitter.com/H2rGykQVhR — ᴬ (@HoranChilensis) February 26, 2024