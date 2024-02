Mujer acusa que no permitieron ingreso de su hermana a la Quinta por usar silla de ruedas

Una mujer en silla de ruedas tuvo problemas para ingresar a la Quinta Vergara, impidiéndosele el acceso por haber comprado entradas regulares.

Tatiana Bustamante, una adulta mayor que llegó desde Ovalle junto a su familia para el Festival de Viña del Mar, denunció que a su hermana no se le permitió entrar por estar en silla de ruedas.

El origen del problema estaría en que habrían comprado una entrada regular, y no una para personas con movilidad reducida. Pese a ello, cuestiona que tras su largo viaje no se le permita el ingreso.

“Vengo de Ovalle y no me dejan entrar. Mi hermana está en silla de ruedas y no la dejan entrar la silla”, acusó, acotando que ella también tiene problemas para caminar: “Yo tengo una herida en un pie así que ando con bastón”.

Volviendo más desesperada su situación, relató que su hija y su hermana debieron quedarse en el exterior de la Quinta Vergara, y ella ingresar para buscar una solución, pero desde entonces “no me puedo comunicar porque ella tiene mis documentos y mi celular”.

Desde el staff le habrían indicado inicialmente que el problema no les corresponde a ellos, sino que éste debe ser resuelto en Punto Ticket. Fue sólo tras la intervención de BioBioChile que la situación se resolvió, permitiéndoseles el ingreso a la Quinta Vergara.