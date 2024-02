¿Quién es Manuel Turizo?: el colombiano que quiere revolucionar Viña 2024 con sus éxitos

El destacado cantautor colombiano de 23 años, se presenta como uno de los principales atractivos del Festival de Viña del Mar 2024.

Manuel Turizo, el joven prodigio del género urbano, está confirmado como uno de los grandes atractivos para el Festival de Viña del Mar 2024.

A sus 23 años, este cantautor colombiano ha logrado consolidarse en la industria musical con una carrera que deslumbra por su versatilidad y sus éxitos globales.

Nacido en Montería, Colombia, Turizo navega por diversos géneros musicales, desde reggae y baladas hasta pop y reguetón, pero fue su incursión en los ritmos caribeños lo que marcó un antes y un después en su trayectoria.

Su sencillo “La Bachata”, se convirtió en un fenómeno global al situarse en el cuarto puesto del ranking global de Spotify, con más de 400 millones de escuchas en la plataforma y 180 millones en YouTube, pero también entró No. 1 de la lista Tropical Airplay de Billboard! en agosto de 2022, donde dominó durante 14 semanas.

“Él no tiene miedo de aventurarse fuera de su zona de confort y trabajar con artistas fuera de su género”, comentó a Billboard Maykol Sánchez, head of artist & label partnerships de Spotify, LatAm & US Latin.

Manuel Turizo: el fenómeno que lleva a Viña 2024

Desde su debut en 2016, Manuel demuestra un profundo amor por la música, heredado de su familia y perfeccionado a través del estudio de instrumentos como el piano, la guitarra y el saxofón.

Su hermano Julián, además de ser su mayor inspiración, ha jugado un rol crucial en su carrera como compositor y productor de la mayoría de sus canciones, incluyendo el primer éxito “Una Lady Como Tú”.

Su conexión con el público es palpable no solo en sus letras, que se apartan de los temas convencionales del género urbano para explorar historias de amor y vivencias personales, sino también en su humildad y en la manera en que maneja su carrera, centrada en la salud mental y el bienestar por encima del éxito comercial.

Por lo mismo, no dudó en comentar que tras la pandemia desarrolló un cuadro de ansiedad que lo llevó a un “bloqueo emocional”, por lo que tuvo un año de inactividad en su carrera como cantante, consignó Infobae.

El cantante ha sabido ganarse el corazón del público chileno, actuando junto a Becky G y Nicky Jam, llevando su “2000 tour” al Movistar Arena de Santiago en mayo pasado.

Su participación en el Festival de Viña del Mar 2024 no hace más que reafirmar la relación especial que ha construido con Chile, un país que lo ha acogido con entusiasmo en cada visita, considerando que también estuvo en el Crush Power Music de enero de 2019, consignó Los40.

El camino al Festival de Viña 2024

Además de sus logros musicales, Turizo también hizo noticia por su vida personal, manteniendo una relación con la modelo e influencer colombiana Joselina Sorza y colaborando con figuras internacionales como Shakira en el tema “Copa Vacía”.

A pesar de los rumores y controversias, como las fotos desnudo de él corriendo por Miami que circularon en redes, Manuel se mantiene fiel a sus raíces y a su visión artística, buscando siempre conectar con su audiencia a través de su música.

Su presencia en Viña del Mar el próximo domingo 25 de febrero promete ser un hito más en su ascendente carrera, ofreciendo al público la oportunidad de disfrutar en vivo de los éxitos que lo han catapultado a la fama mundial.