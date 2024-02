Pancho Saavedra instó a que se realice Viña 2024 con foco solidario: "De acuerdo a cómo se debe hacer"

El animador llamó a que la cita viñamarina sea en beneficio de los afectados por los incendios.

Pancho Saavedra podría debutar como animador del Festival de Viña del Mar en 2024. El evento podría ser confirmado por las autoridades en los próximos días.

En una entrevista con Cooperativa, Saavedra expuso que estas últimas semanas han sido complicadas, pensando en la situación compleja que se vive en la Región de Valparaíso.

“Yo fui súper prudente de ni siquiera pronunciarme con respecto al tema porque la tragedia es grande. Hay tanta gente involucrada, son más de 25 mil trabajadores en los días de Viña”, expuso.

“Pasara lo que pasara yo iba a acatar, de verdad lo único que pensé fue ayudar, no me pasé el rollo de si iba a haber o no festival”, agregó.

Pancho Saavedra en Viña 2024

Por otro lado, y con total franqueza, el conductor de Canal 13 se mostró favorable a que la cita se lleve a cabo con un carácter más solidario.

Esto, según Pancho Saavedra, teniendo en cuenta que muchos comercios y emprendimientos depende de este evento en particular.

“Cuando uno va analizando y va metiéndose en el rollo de la cantidad de gente que trabaja, uno dice ojalá se haga y se haga de acuerdo a la forma que se debe hacer. Lo más prudente creo que es que el festival sea una herramienta del servicio de la solidaridad”, detalló.

“El festival es absolutamente lúcido respecto de la realidad que está ocurriendo en Viña del Mar. Lo que se comunique va a ser coherente con lo que los chilenos estamos viviendo”, concluyó.

Hay que señalar que el evento canceló la tradicional gala, durante la semana pasada.