Fanáticos de Christina Aguilera evalúan demandar a Bizarro por cambios "arbitrarios" en sus entradas

Un grupo de fanáticos de la cantante se enteró de que las ubicaciones que compraron inicialmente para el show fueron cambiadas de manera "arbitraria" y "unilateral" cuando llegaron a la Quinta Vergara. Ahora evalúan interponer acciones legales contra la empresa productora, Bizarro.

Tras el exitoso paso de la ídola del pop estadounidense Christina Aguilera por el Festival de Viña, hubo un grupo de fanáticos, no la pasó tan bien en el show luego de enterarse de que las ubicaciones que habían comprado fueron cambiadas por la empresa productora, Bizarro.

En conversación con Radio Bío Bío, Leandro Villagrán un seguidor de la artista, relató que se enteró vía e-mail que las entradas que compró fueron modificadas a último minuto, donde le reasignaban “unilateral” y “arbitrariamente” sus asientos.

“Era una decisión arbitraria, unilateral, no te daban ninguna solución más que aceptar lo que ellos te estaban proponiendo o pedir la devolución del dinero, yo no respondí ese correo. Hoy llego a la Quinta y me doy cuenta de que me reasignaron una entrada muy distinta a la que tenía. Tenía la fila 1, y tengo las 12“, declaró a los micrófonos de La Radio.

De acuerdo al fanático de Christina Aguilera, en el correo recibido la empresa productora les informaba que de aceptar las condiciones 24 horas antes del show se revelaría la ubicación nueva, “pero como yo no confirmé ese correo y tenía mi ticket nominado con la ubicación original, yo dije: “voy a llegar con este ticket a la Quinta y voy a exigir la ubicación que yo compré”, pero hoy me doy cuenta de que llegó un nuevo ticket a mi cuenta Puntoticket y tenía una asignación nueva muy distinta y mucho más atrás de lo que yo compré”, agregó Villagrán.

Ante esto, el seguidor de la intérprete de Your Body explicó que “la más cercana es la fila 5, es como la fila 1” pues las anteriores están reservadas para el jurado e invitados del municipio.

“No sé cuál es, ahora voy a entrar y saber, igual voy a exigir que se me respete la ubicación original o con mi grupo de amigos vamos a poner una demanda”, agregó categórico.

Otro de los fanáticos de Christina Aguilera afectado es Renato Galvéz, quien explicó que las ubicaciones que habían comprado correspondían a la “primera fila del paco izquierdo, que es donde está la pasarela, por lo que teníamos la convicción de que íbamos a ver el show en primerísima fila y al lado de la pasarela que es donde pasa el cantante más cercano del público”, sin embargo, esto no ocurrió.

“Con esa condición accedimos a comprar el ticket en primera fila a un valor de 287.500 pesos, sin embargo, Bizarro infringiendo la Ley del consumidor, al igual que en el concierto de Daddy Yankee, vuelve a decir que va a hacer un cambio de ubicación que yo puedo aceptar o elegir reembolso, pero no informan la nueva ubicación”, explicó.

A lo que agregó: “De saber al momento de comprar que iba a ser la fila 12 y no la 1, claramente no habría gastado 287.500 pesos en un show que no voy a poder ver en primera fila”.

“Haremos las acciones correspondientes no solo ante el Sernac, sino que también ante el juzgado de policía local“, afirmó Gálvez.

El fanático de la ídola pop estadounidense agregó que elevaron una solicitud a través de puntoticket para Bizarro para conocer antes de aceptar el cambio de asiento o reembolso, cuál sería la ubicación, lo cual no fue respondido, asegura.