Titi García-Huidobro contra TVN tras despido de Kiwi: "Ni que le hubiera agarrado una pechuga"

La locutora radial afirmó que la decisión del canal nacional de desvincular al notero fue una decisión "extrema", pues, a su juicio, la situación no habría sido tan importante y todo correspondía a un "juego", dijo.

La panelista de Sígueme y te Sigo, Titi García-Huidobro se refirió al despido de Arturo Walden, también conocido como Kiwi, de TVN luego de besar sin su consentimiento a Pamela Leiva durante una entrevista. La comunicadora afirmó que se trató de una medida “extrema”.

“Yo creo que, lamentablemente, fue extrema la decisión de TVN. Si bien Pamela (Leiva) se vio afectada por esta situación, creo que tuvieron que haberle hecho una advertencia, una reunión, pero echarlo, sacarlo del hotel y cortarlo del programa, yo creo que es muy fuerte“, comenzó diciendo la también locutora radial.

Sus palabras no acabaron ahí, también añadió: “Él necesita trabajar, es una persona buenísima y de un corazón tremendo. Él jamás lo hizo con ninguna mala intención”, empatizó.

“Quizás se quedó en los tiempos en que este tipo de bromas eran parte de la televisión. Hoy, lamentablemente, ya no se puede hacer nada al respecto, pero no creo que haya habido mala intención por parte del Kiwi”, afirmó.

De igual manera, Titi García-Huidobro dijo que la acción de Kiwi, a su juicio, fue una “salida de libreto” y que era parte de un “juego”.

“No culparía al equipo, pero sí culparía a quienes tomaron la decisión de sacarlo así. Ni que hubiera hecho, no sé… le hubiera agarrado una pechuga“, declaró.

Sumado a esto, agregó: “Todos sabemos como es el Kiwi. Si tú te pones a decirle al Kiwi ‘oye, no hagas esto, no hagas esto otro’, el pobre va a quedar impávido y no va a hacer ni una cuestión… Ya no es el Kiwi“, cerró.