Doble de Christina Aguilera que se hizo famosa en Yo Soy llega a la Quinta y la rompe entre los fans

Se trata de Valeria Carreño, que sigue a la cantante desde 1999, aunque la imita desde 2019. "Amo su voz, me encanta. La encuentro muy talentosa", dijo a BioBioChile a su ingreso a la Quinta Vergara.

Valeria Carreño, la chilena doble de Christina Aguilera que se hizo famosa en el programa Yo Soy, llegó este jueves a la Quinta Vergara para ver a su ídola sobre el escenario.

Según pudo presenciar BioBioChile, fue la estrella de la previa: en la entrada al complejo muchas personas le pidieron fotos y ella les respondió cantando.

Sumado a eso, reconoció que le costó encontrar una entrada para esta jornada, la más esperada de toda esta versión, y al mismo tiempo el primer concierto de Christina Aguilera en Chile.

Valeria es fan de la cantante desde 1999 y desde 2019 que la imita.

“Amo su voz, me encanta. La encuentro muy talentosa, una artista de verdad. Me he ido perfeccionando en el tiempo y seguimos mejorando”, dijo.

Valeria Carreño, que en redes sociales publica con el perfil @tributochristinaaguilera, llegó a la Quinta Vergara junto a cerca de 50 miembros del fan club oficial de Christina Aguilera en Chile.

