¿Cantarán juntas?: la canción que une a Christina Aguilera y Nicki Nicole y que fans esperan en Viña

Hay rumores sobre una posible colaboración entre Christina Aguilera y Nicki Nicole en el Festival de Viña del Mar, donde interpretarían su canción "Pa' Mis Muchachas".

Gran expectativa tienen los fans de Christina Aguilera y Nicki Nicole que verán a las artistas en el Festival de Viña 2023, y es que la cantante estadounidense se presentará este jueves y Nicki Nicole por su parte subirá al escenario el viernes.

Estando las 2 en el mismo lugar, los fans esperan que finalmente interpreten en vivo la canción “Pa Mis Muchachas”, que lanzaron juntas en 2022.

El single va dedicado espacialmente para las mujeres que siguen a ambas artistas, quienes consideran la pieza musical como un himno del feminismo y el empoderamiento.

Además, esta sería la segunda producción en español de Aguilera, después de “Pero me acuerdo de ti”, que estrenó en el 2000, en pleno apogeo de su carrera, alcanzando así al público hispanohablante.

Al momento, se desconoce si es que Christina Aguilera y Nicki Nicole tienen planeada una sorpresa para el show de esta noche, aunque la probabilidad no es poca considerando que ambas se encuentran en Chile y pisarán el mismo escenario esta semana.

Esta no sería la primera vez que los artistas invitados a Viña 2023 sorprendan con icónicos dúos. Así lo hizo también Karol G, por ejemplo, que invitó a su show a Cris MJ y Myriam Hernández, dejando eufórico al público de la Quinta Vergara.

Nicki Nicole en Viña

Nicki Nicole además cumple un importante rol en el Festival de Viña, puesto que forma parte del jurado de la “Competencia internacional de la canción”, junto a otras figuras de la música y el espectáculo.

Además, también se sumó al amplio repertorio de artistas argentinos que llegaron al Festival este año, como lo fueron Tini y también Fito Páez, que ya marcaron el escenario con sus shows el martes y miércoles respectivamente.

Si bien, la artista urbana se presentará el viernes, ya adelantó algunos detalles sobre su show. “Tiene un poco de nuevo, pero viene de la línea de shows anteriores y la idea es poder mostrarle a la gente en Chile mis diferentes facetas“, contó en una conferencia de prensa donde asistió BioBioChile.

“Me gustan mucho las baladas, también el hiphop, me gusta también lo que es comunicar esa sensibilidad en el escenario y mostrar esa parte íntima. Me gusta no ponerme barreras y limitaciones. Siento que demostrarlo en el escenario de Viña es una gran oportunidad y estoy muy agradecida con eso“, planteó.