Aprende Levine: Christina Aguilera enamoró al "monstruo" de Viña y hasta invitó a ver el show en redes

Espectacular. Esa es la palabra que más repite en redes sociales sobre el show de Christina Aguilera en el Festival de Viña.

La artista no sólo fue presentada por los animadores, pese a rumores que indicaban lo contrario, sino que además contó con un impactante juego de luces y diferentes recursos y colores para cada tema.

En cuanto a su voz, Aguilera cantó en vivo sin ningún tipo de apoyo o playback.

En el concierto, donde incluyó temas en español, hizo un recorrido por sus primeros éxitos, los que fueron coreados por el “monstruo”.

Pero eso no fue todo, ya que Christina también dedicó algunas palabras al público. “¡Lo logramos! Estoy tan feliz de estar aquí con todas sus hermosas caras, Chile. Desde que llegué sentí todo su amor. Hay gente muy hermosa al frente del hotel. Los veo, los veo y los amo mucho. Gracias por invitarme. Hoy es una noche de celebración”, dijo en medio del show.

De hecho, Aguilera incluso alabó los carteles de sus fans y se mostró agradecida por las gaviotas de plata y oro. “Muchas gracias por tenerme en su hermoso país”.

Previo a su show, la cantante también anunció en Twitter que el espectáculo sería televisado e incluso dejó un link para verlo.

Chile 🇨🇱 Watch me perform tonight LIVE from @elfestival on @billboard’s YouTube channel and on Twitter. Livestream starts at 8PM EST 💋🤍

WATCH HERE: https://t.co/SL77O4wSYV pic.twitter.com/PJiuLW0GVn

— Christina Aguilera (@xtina) February 24, 2023