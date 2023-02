"No me afecta en nada": modelo Rubia Soares reaccionó a criticado comentario de Alejandro Fernández

Tras recibir la Gaviota de plata en el Festival de Viña, Alejandro Fernández se mostró coqueto con la modelo y afirmó que "Algo me tiembla entre las piernas".

La modelo Rubia Soares afirmó que no se molestó y que se tomó con humor el comentario que el cantante Alejandro Fernández le dedicó tras recibir la Gaviota de plata en el Festival de Viña.

Fernández se mostró notoriamente coqueto cuando la modelo se acercó a él para entregarle el galardón. “Ay, pero qué guapa”, exclamó con picardía el mexicano de 51 años.

Pero su impresión no se quedó ahí, ya que cuando Martín Cárcamo le preguntó si le temblaban las piernas, el “Potrillo” disparó rápidamente: “Algo me está temblando entre las piernas”.

¿Broma o acoso?

En redes sociales el debate se abrió de inmediato y muchos se lanzaron contra el músico acusando falta de respecto, mientras que otros lo tomaron como broma, incluyendo a la modelo.

“La gente puede opinar lo que tenga ganas. Yo soy mucho más relajada en ese sentido. Yo no pesco”, aseguró Rubia en conversación con BioBioChile.

“La gente se pone como ‘no, es que la modelo, es que la están denigrando’. No pasa nada. Yo soy modelo, yo trabajo de esto, yo me dedico hace años a hacer esto. Para mí ese comentario no me afecta en nada”, reiteró.

“Si las personas se lo tomaron mal, pucha, yo no. Es una anécdota, es chistoso. Todas las cosas se deben tomar con humor, uno no puede ser tan grave en la vida, con todo, si no se pelearía con todo el mundo, ¿o no?”, reflexionó.

De hecho, la modelo aseguró que ella es fan de Alejandro Fernández, que disfrutó mucho del espectáculo y que incluso se sorprendió con el coqueto del hombre.

“Estaba muy emocionada (de entregarle el premio), porque además me encanta Alejandro Fernández. Yo estaba detrás del escenario coreando todas las canciones porque me encanta”, confesó. “Fue súper divertido y me cayó súper bien”, cerró.

La modelo incluso compartió el momento en su cuenta de TikTok.