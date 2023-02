Alejandra Valle defiende la criticada rutina de Belén Mora: "Hubo una campaña de un sector político"

La comunicadora reconoció que la parte final de la rutina de 'Belenaza' no fue correcto, aunque recalcó que las críticas fueron injustificadas.

Diversas han sido las reacciones que dejó el difícil show que Belén Mora tuvo en Viña 2023. Durante el día Alejandra Valle defendió la rutina, aunque dejó entrever que alargó en exceso su show durante el final.

En su programa, La voz de los que sobran, la comunicadora indicó que incluso hubo una campaña en redes sociales destinada a abuchear a la comediante.

“Recuperamos el Festival, pero también recuperamos al ‘Monstruo. Yo debo decir que el show de Belén fue polémico casi desde el día uno. Hubo una campaña en redes sociales para que le fuera mal por parte de un sector político”, indicó.

A la hora de analizar la rutina, Valle indicó que el inicio y mitad del show fueron positivos, pero existieron errores en la parte final.

“En los primeros dos tercios de la rutina, al menos yo, me reí. Lo pasé bien, me pareció interesante. Pero sabemos que en el último tercio empezó como a alargarse”, aseguró.

“La ensalada no era el chiste, sino que el chiste se transformó en una ensalada. Uno como que no entendía mucho hacia donde iba y, efectivamente, no fue el mejor remate”, agregó.

#GaleríaDeLaV | Alejandra Valle (@siliconvalle) sobre el show de Belén Mora en #Viña2023: "No fue el mejor remate, pero no sé si da para las pifias y la mala onda que está recibiendo". En vivo ▶ https://t.co/9AOSD9zAHp pic.twitter.com/4ln44sGJKt — La Voz De Los Que Sobran (@delosquesobran) February 22, 2023

Críticas a Belén Mora

No obstante, sobre el final la periodista expresó que muchas de las críticas que recibió la humorista fueron injustificadas.

“No sé si da para las pifias que terminó recibiendo al final de la jornada, para la mala onda que hoy le están tirando a través del Twitter”, concluyó.