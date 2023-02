"Siempre tiraba comentarios chistosos": Icata y Diego Urrutia fueron compañeros en la universidad

La influencer publicó un video previo a la presentación del joven humorista donde reveló que ambos fueron compañeros en la universidad. La comunicadora contó algunas anécdotas y describió a Urrutia como una persona reservada, pero chistosa.

La influencer Catalina Salazar, conocida como Icata en redes sociales, sorprendió a sus seguidores al revelar que fue compañero del comediante Diego Urrutia en la universidad. La noticia causó revuelo entre sus fanáticos.

El humorista de 28 años debutó en el escenario de la Quinta Vergara con una exitosa rutina que le permitió llevarse la gaviota de plata y oro. Cabe destacar que el comediante se preparó en menos de una semana tras la repentina baja de Daniel Alcaíno y su personaje Yerko Puchento.

A través de TikTok, la comunicadora comentó que ambos estudiaron la misma carrera en la Universidad de la Frontera, en Temuco, región de La Araucanía. “Fue mi compañero en Periodismo durante cinco años”, partió diciendo Salazar en su video.

Icata y Diego Urrutia fueron compañeros de Universidad

“Nunca fuimos como amigos, porque en realidad yo, como estaba en la universidad, trabajaba y también estudiaba, y viajaba a Santiago constantemente a trabajar en Fox, entonces nunca pudimos tener como una relación cercana”, mencionó la comunicadora.

Asimismo, destacó que Urrutia era de las personas que le caía bien y con quien se llevaba bastante bien en clases. “Cuando comencé a ver que se dedicó al Stand Up no me sorprendió, porque siempre tuvo esta cosa del humor, siempre tiraba comentarios chistosos entre medio, pero era una persona bastante reservada“, acotó.

Incluso, la influencer reveló que su tesina para optar a la licenciatura de Comunicación Social estuvo relacionado con el humor y Los Simpson. “Cuando supe que se iba a dedicar al Stand Up y lo comencé a ver con sus mentores, como Felipe Avello y Edo Caroe, (dije) a este cabro le va a ir bien“, contó.

En una oportunidad, Icata y su hermana asistieron una de las presentaciones de Urrutia en Temuco, donde la comunicadora afirmó que se rio bastante con sus chistes.

“Fuimos a verlos y la verdad yo soy muy complicada para que me hagan reír, pero el Diego me sacó unas risas porque tiene un humor sanito, simple, sus expresiones (…) y eso creo que lo hace más cercano al público”, acotó.