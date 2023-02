"Mi papá me indujo al pedo": la recomendación de Vicente a Alejandro Fernández antes de sus conciertos

El coñac es de los tragos favoritos de El Potrillo, según lo ha confesado en el pasado.

En la tercera noche del festival de Viña del Mar, el público se mantiene expectante de la salida al escenario de “El Potrillo Alejandro Fernández, en el escenario de la Quinta Vergara.

Hablando de expectativa, los medios de comunicación a nivel internacional están hablando de los últimos acontecimientos en torno al cantante mexicano, hijo de la leyenda Vicente Fernández.

En los últimos días circularon imágenes del interprete de “Me dediqué a perderte” en supuesto estado de ebriedad durante una de sus presentaciones en León, México.

Sin embargo, el medio Infobae retomó palabras de El Potrillo, dichas a el podcast @rolateunpodcast, en las que habló de una recomendación que le hizo su padre, El Charro de Huentitán.

“Se va a escuchar mal, pero mi papá fue el que me indujo al pe…o. No soy muy parrandero, a pesar de que tengo la fama.”, aseguró.

Alejandro ha hablado en el pasado sobre los consejos de su ya fallecido progenitor, por lo que El Potrillo reconoce su gusto por un licor en particular.

“Él fue el que me introdujo, yo era demasiado penoso, muy penoso. Mi papá, yo creo que con el ánimo de que me bajara el nervio cuando me iba a presentar, me dijo ‘chingate un traguito de coñac’ y me gustó”, dijo.

Tiempo después, Alejandro Fernández, previo a su cuarta presentación en el festival Viña del Mar, tuvo que aclarar que no estaba borracho en su presentación en tierras mexicanas.

“No había probado una gota de alcohol. No sé si era el estrés o el problema de la partida de mi padre. Dejé de tomar estos dos, tres meses con mi familia -no es que antes estuviera borracho. Los chismes corren rápido”.