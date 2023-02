Pancha Merino arremete contra crítico colombiano que acompañó a Tonka en Gala de Viña: "Es apitutado"

Se trata del asesor de imagen oriundo de Colombia, Nelson Beltrán, quién acompañó a Tonka Tomicic comentando los vestuarios de la Gala de Viña 2023.

Molestia le causaron a la actriz Francisca (Pancha) Merino los comentarios de Nelson Beltrán, el asesor de imagen colombiano que acompañó a Tonka Tomicic y Eduardo Fuentes durante la “Noche Cero”, la previa del Festival de Viña del Mar.

Merino cuestionó por qué había sido él el encargado de comentar los looks del evento y apuntó a que sus críticas fueron “sin fundamento”. Además, recalcó que poco tenía que ver con la cultura de la TV chilena, puesto que “nadie se sabe ni el nombre”.

Fue durante el programa Tal Cual, de TV+, que emitió un capítulo especial en el marco del festival, que la actriz aprovechó el espacio para comentar el tema. “Hablando de animadores, este colombiano, que yo no me sé ni el nombre, porque para peor, nadie le sabe el nombre“, partió.

“Mientras yo pasaba con mi hijo (Dominic Labbe), él criticando y criticando sin fundamentos porque en una gala que es de moda circular, que es otro concepto, tú no puedes llegar a destruir una persona que va caminando. Eso es lo más baja frecuencia que hay”, sentenció.

Asimismo, hizo referencia a los dichos de Beltrán, señalando que “él debería tener un poquito más de respeto y no sé quién lo puso, yo tengo entendido que es súper amigo de una de las editoras y es como un poquito apitutado, nadie se sabe el nombre”.

Además, dio a entender que Nelson Beltrán no estaría a la altura de Tonka Tomicic, con quien compartió los comentarios de los looks de la gala. “Que a una persona lo pongan a animar al lado de Tonka Tomicic, alguien que nadie se acuerda ni el nombre, que todo el mundo le dice ‘El colombiano’, a mí me pareció bien extraño que pusieron a un gallo que es nadie a animar una gala”, puntualizó.

“Y además tuviera la patudez de estar criticando a todo el mundo y criticara bien a los que él vistió, porque además, creo que vistió a la Rayén Araya, y justo la criticó bien. Entonces, es súper poco consecuente”, concluyó.

Internautas respaldan a Pancha Merino

Y es que la actriz no fue la única que reparó en la presencia de Nelson Beltrán, puesto que en redes sociales los internautas que comentaron la “Noche Cero”, también hicieron notar su descontento por la presencia del asesor de imagen.

Quién es El Colombiano y por qué sigue vigente, si su expertiz de moda es igual a cero, comprobado. Entró Emilia usando el look más icónico de Mugler 2022 Y NO SUPO QUIÉN ERA EL DISEÑADOR les juro que me da rabia porque hay gente mucho más capacitada — nosoyfashionista🐕🌳 (@candy_voodoo) February 19, 2023

Si el colombiano vuelve a decir una vez más "las señoras en su casa" voy a agarrar personalmente un bus para ir a sacarle la chucha ENTIENDE WEON QUE LAS SEÑORAS YA SE ACOSTARON A ESTA HORA QUEDAMOS LAS REGIAS VIENDO LA GALA — Spin off: Lina ʕ ꈍᴥꈍʔ (@P0LARBEARYUNH0) February 18, 2023

Ayer les dijimos hasta el cansancio que nos cayó como las weas el Colombiano y ahora lo tienen ahí comentando, como si no hubiese otra persona que comenté mejor de moda o tendencias #NocheCeroEspecial — Daniel Rockrose (@DanielRockrose) February 19, 2023

Oye el colombiano desagradable y griton, le robó la personalidad al hugo lombardi 🙄#NocheCero — Takitaki (@Takitakimerito) February 18, 2023

Entrete la gala, pero no podía faltar la cuota de TV de los 2000 con comentarios innecesarios de Nelson Beltrán (creo que le dicen "el colombiano"). — Thomas Villaseca Arroyo (@VillasecaArroyo) February 18, 2023