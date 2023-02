Cuando la trayectoria no es suficiente para triunfar en Viña: 7 consagrados que el Monstruo no perdonó

A veces, cuando del Festival de Viña se trata, el prestigio y los elogios de una carrera consagrada no son suficientes al momento de esquivar las garras del "Monstruo". A pesar que la tendencia de las últimas décadas señala que los humoristas son la "carne de cañón" del festival, no han sido pocos los músicos de trayectoria que han pasado aprietos en Viña del Mar.

El público de la Quinta Vergara tiene fama de exigente y, en varias oportunidades, artistas que contaban con dilatada trayectoria fueron víctimas del público festivalero, que se vale de gritos y pifias para reprobar el show que no es de su agrado.

Los Tigres del Norte (2006)

La célebre banda de música norteña Los Tigres del Norte no pudo hacer valer su prestigio el 24 de febrero de 2006, día en que debutaron en el Festival de Viña. Programados en la misma jornada de A-ha, Javier Estrada, el humorista Julio Sabala y Chancho en Piedra, el colectivo mexicano no sólo no encontró su público, sino que además fue víctima de problemas de sonido que opacaron aún más su presentación.

Alejandro Sanz (1994)

El bullado arribo de Alejandro Sanz a Viña del Mar se terminó convirtiendo, en 1994, en una pesadilla para el español. Durante su presentación en calidad de jurado, otra vez problemas técnicos dificultaron la presentación, gatillando las excusas de Antonio Vodanovic en nombre de la organización.

La venganza del español, sin embargo, vino un día después, cuando su compatriota Miguel Bosé lo subió al escenario para compartir juntos un dueto.

Natalia Cuevas (2004)

En el marco de la “La noche chilena”, la imitadora local Natalia Cuevas no pudo imponer su humor en Viña 2004, en una jornada donde también estuvieron María José Quintanilla, Inti-Illimani, Tito Fernández y Pettinellis.

Ni la presencia de Antonio Vodanovic, el habitual “bandejero” en las rutinas humorísticas de Viña del Mar, pudo salvar la situación. En total, menos de 15 minutos de presentación televisada.

Salomón y Tutututu (2008)

En lo que a comedia se refiere, el caso del Profesor Salomón y Tutututu es casi un paradigma. Antecedidos por un amplio éxito televisivo (bajo la estela de “Morandé Con Compañía), el dúo llegó a la Quinta con un pequeño desfase en su popularidad que fue clave para el nefasto desenlace de su rutina.

El show, a su vez, pasó a la historia como una de las pifiaderas más rotundas de las últimas décadas de festival. Tras Viña, Salomón y Tutututu desaparecieron de la palestra púbica durante años, para reaparecer sólo en ocasiones esporádicas.

Julieta Venegas (2005)

A pesar de llegar en un buen momento de su carrera, y de cosechar una Antorcha de Plata tras su show, el paso de la mexicana Julieta Venegas por la Quinta Vergara en 2005 dejó un gusto amargo, ya sea por lo breve de a presentación como por la tibia respuesta del público.

La compositora actuó el sábado 19 de febrero, con La Ley, Alexandre Pires y Café Tacuba, siendo el ídolo brasilero el gran triunfador de la noche.

Ronco Retes (1984)

A pesar que sus rutinas eran sensación en la televisión chilena de los ochenta y setenta, el humorista Ronco Retes también cayó en las garras del “Monstruo”. En aquella época, la fiereza del público de Viña del Mar ya era motivo de resquemor para los artistas, sobre todo para los comediantes. Y en este sentido, la actuación de Retes marcó un presente para el gremio: no basta una gran trayectoria para hacer reír a la Quinta Vergara.

Xuxa (2000)

Su fama como conductora de TV infantil y como ícono de los ochenta y noventa no valieron al momento del show de Xuxa en Viña 2000, donde compartió jornada con Douglas, el humorista Memo Bunke, Soledad y Ráfaga.

Demás está recordar el vulgar coro del público en uno de sus hits más populares, y el llanto de impotencia de la brasilera cuando ya estaba todo perdido. El desenlace, fue extraño y radical: tras la pifiadera y las burlas, fue despedida entre aplausos a modo de compasión.