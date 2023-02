"Hacíamos cosas sociales": la crítica de Nicole Moreno ante fin del Reinado del Festival de Viña

La exReina del festival se refirió a la decisión de eliminar el concurso que ganó en el 2016, lo cual calificó como algo "incómodo" pues además se realizaban actividades de ayuda social, esto a poco más de un mes del megaincendio que afectó a casi 300 familias de Viña del Mar.

La modelo fitness, Nicole ‘Luli’ Moreno, compartió sus reparos ante la decisión de terminar con el reinado del Festival de Viña del Mar, lo que calificó como algo “incómodo”.

La también empresaria habló con BioBioChile durante su paso por la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña, donde contó sus sensaciones ante la eliminación del concurso que ganó en el 2016.

“Me llamó bastante la atención porque todo Chile espera el piscinazo, todo Chile espera ver a las candidatas”, comenzó relatando. “Más que nada, a mí me incomodó un poco, porque me acuerdo que cuando realice mis campañas hacíamos cosas sociales. Yo creo que por ahí haber sacado el reinado y todo igual me dio cosita, por eso”, afirmó.

La crítica de Nicole Moreno llega a poco más de un mes del megaincendio que afectó a más de 280 viviendas y familias de la quinta región.

Sin embargo, no ha sido la única que ha tenido palabras respecto al tradicional reinado del festival. El periodista Sergio Marabolí, exdirector de La Cuarta e histórico organizador del concurso por el Rey y Reina de Viña, también conversó con BioBioChile respecto al certamen.

Sobre la razón para dejar de hacer el concurso, el comunicador afirmó que se trataría de una decisión de la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti: “Por un tema de feminismo, de cosificación a la mujer, que creo que es un tema super válido, pero por lo que yo tengo entendido, la gente quiere hacerlo”.

No obstante, el periodista inició un certamen alternativo, nombrado “Embajadores del Festival”: “Es con fines positivos, abierta a la gente y centrada exclusivamente en los artistas y jurados oficiales del Festival de Viña del Mar, tal como ocurría antes”.

A lo que sumó que tiene por objetivo: “Volver a la tradición de premiar a los artistas oficiales del Festival y generar conciencia sobre temáticas que sean un aporte a la sociedad”.