Con diseño brillante y azul fuerte: Así lucieron María Luisa Godoy y Martín Cárcamo en la "Noche Cero"

Los animadores del Festival cerraron la gala inaugural pasando juntos por la alfombra roja con un brillante look.

Terminando la Gala del Festival de Viña de este año finalmente se presentaron los anfitriones del esperado evento, María Luisa Godoy y Martín Cárcamo, que caminaron juntos por la alfombra roja.

Tras una gran entrada, se conoció que los diseñadores tras los radiantes trajes de los animadores fueron Sergio Arias para Cárcamo, quien vistió un azul fuerte parecido al turquesa; y el diseñador libanés Elie Sab, responsable del brillante vestido que usó Godoy.

Los anfitriones relataron que han tenido días atareados y que “estamos muy contentos porque hay mucho espíritu para este festival, el festival del reencuentro”, señaló Martín Cárcamo.

Asimismo, María Luisa Godoy reveló que su vestido sería rematado después de la Gala como donación para la fundación Edu Down, que atiende a pacientes con Síndrome de Down gratuitamente.

“Es la fundación más grande de Chile así que les mando un beso. Y ya he rematado para esa fundación del Festival de Viña y este va con mucho cariño. Porque si antes yo trabajaba con ellos, con mi Domingo amado (su hijo) más aún”, confesó.

Para finalizar, la pareja hizo una invitación a disfrutar el regreso del Festival de Viña del Mar. “Estamos ansiosos, es un espectáculo que llega al mundo entero y nos hemos preparado mucho”, señalaron.