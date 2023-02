"Nunca más en mi vida voy a una alfombra roja": Monserrat Álvarez sobre por qué no irá a gala de Viña

Monserrat Álvarez no asistirá a la Gala del Festival de Viña. La periodista aseguró que el trabajo e inversión de tiempo que significa la preparación no valía la pena para ella. Asimismo, Pamela Díaz y Gala Caldirola tampoco irán.

La periodista Monserrat Álvarez es una de las famosas que se ausentará de la Gala del Festival de Viña. La animadora explicó sus razones.

En el matinal Contigo en la mañana de Chilevisión, que ella conduce, reveló que su último evento de ese tipo fue el Copihue de Oro en 2018, y desde entonces no ha asistido a uno.

“Yo he ido a dos alfombras rojas. La última que fui me dije a mí misma, y lo voy a cumplir y lo sigo cumpliendo… No, no sé si lo voy a cumplir. Pero dije ‘nunca más en mi vida voy a una alfombra roja’”, expresó.

“Fui a la alfombra roja de los Copihues de Oro, me invitaron, el año que me vine acá a Chilevisión. Gasté una cantidad de tiempo, hice una cantidad de dietas, tuve que hacer la dieta de las proteínas antes”, añadió en declaraciones recogidas por Glamorama.

Monserrat Álvarez: “No tiene sentido todo lo que tú te preparas para pasar cinco minutos por ahí”

Álvarez explicó que en esa ocasión fue con una “hermosura” de vestido de Pato Moreno que ni siquiera salió al aire.

“Trabajé y le dediqué demasiado tiempo. Esto era un programa de televisión que salía la alfombra roja y los animadores del Copihue teníamos que salir al último, por Canal 13″, dijo.

“Y no salió al aire cuando salimos los conductores, porque eran las nueve de la noche y comenzaba el noticiero. Se atrasó el programa, yo me preparé un mes y finalmente, cuando salen a la alfombra roja los conductores, ya no estábamos al aire. Nadie nos vio”, expresó.

Por lo mismo, ahora evita las alfombras rojas. “Entonces yo dije ‘no, esta cuestión no’. Y pasa eso. Además, te hacen esperar en una sala, puedes esperar dos horas hasta que te toque tu turno. Y pasas por una alfombra roja, te puedes tropezar y todo, dura 30 segundos y chao”, afirmó.

“Es que no tiene sentido todo lo que tú te preparas para pasar cinco minutos por ahí. Así que esa fue mi última experiencia en alfombra roja. Tuvieron la amabilidad de invitarme, pero dije que no”, sentenció.

Otras famosas que no van a la Gala del Festival de Viña

Otra de las famosas que no asistirá a la Gala del Festival de Viña es Pamela Díaz, quien dijo que considerando el gasto que debía hacer no le salía a cuenta.

Tal como recogió Página 7, Díaz dijo que no necesitaba ser más famosa y que sólo en traslado y estadía gastaría unos 400 mil pesos.

A ese gasto debía sumar, el maquillaje, peluquería, su equipo de redes sociales y su asistente.

La influencer Gala Caldirola tomó una decisión similar. La modelo dijo en el matinal Mucho Gusto, de Mega, que la temática estaba difícil.

“Siento que está muy bien el concepto que querían hacer, en base a la conciencia, el reciclaje, los elementos, pero lo hicieron muy complicado”, expresó.

Asimismo, dijo que ir al evento significaba una inversión de tiempo considerable. “Yo tengo un montón de cosas que hacer -trabajo, una niña- suponía mucho tiempo en hacer un vestido, encajar con la temática, te exponías a críticas si no encajabas en lo que estaban buscando, era una inversión grande”, explicó.

Por otro lado, dijo que por el tema de los incendios en Viña, no estaba el ánimo para una gala en la ciudad.

“Se juntó con que hace unas semanas estuve en Viña y conversaba con personas que tenían familiares que habían perdido la casa. Siento que Viña está en un momento muy raro. No sentía el entusiasmo que tuve otros años de ir a celebrar”, puntualizó.