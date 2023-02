Reasignación de entradas para Viña 2023 será informada un día antes del espectáculo, acusan usuarios

Los usuarios afectados por la reasignación de entradas acusan que no serán informados sobre sus asientos hasta un día antes del show.

Este jueves usuarios de Punto Ticket reportaron la reasignación de sus entradas -ya pagadas- para el Festival de Viña 2023. Esto significa que los asientos que habían adquirido no serían a los que finalmente podrán acceder a la hora del espectáculo.

Fue a través de Twitter que distintas personas que ya tenían su entrada para el Festival recibieron un correo que informaba los cambios, a pocos días del comienzo del evento.

Los principales afectados fueron quienes compraron entradas para el próximo jueves 23 de febrero, la noche en que se presentarán Christina Aguilera, Polimá Westcoast y Fabrizio Copano en el humor.

BioBioChile, se contactó con uno de los denunciantes, que además asegura que aún no conoce cuáles serán los asientos asignados a sus entradas y que desde Punto Ticket señalan que esto se informará apenas un día antes del show.

“Una semana antes del show te dicen ‘no, te vamos a cambiar’, pero no te dicen donde. Y también el otro problema es que la modificación, o sea a donde te muevan, a qué lugar, eso te lo informan recién 24 horas antes del espectáculo“, comentó Leandro Villagrán, uno de los afectados.

“El miércoles recién me van a decir a qué lugar me cambiaron si es que yo acepto la reasignación. Entonces igual eso es muy injusto, porque finalmente sigue siento una decisión muy arbitraria, no conversan o no llegan a un acuerdo con las personas que compraron el ticket y tampoco te están respetando digamos la posición”, planteó.

Y es que Leandro también informa que, frente a este cambio, Punto Ticket solo estaría ofreciendo 2 opciones, aceptarlo o finalmente cancelar la compra y pedir el reembolso de la entrada.

El cambio arbitrario de ubicaciones para el Festival de Viña es aún PEOR: si aceptas, recién un día antes del show te informan en qué ubicación te dejaron 💩 ¿En serio? Así “respetan” los derechos de los consumidores en @bizarrolivecl @SERNAC @puntoticket pic.twitter.com/TB2MTD37dA — Lea (@leavillagran) February 16, 2023

Punto Ticket no consideró a usuarios para la reasignación de entradas a Viña 2023

En su caso, Villagrán había comprado entradas en la primera fila de palco, pero ahora podría ser que quede mucho más atrás. Además, reclama que Punto Ticket, al emitir este aviso no estaría considerando los esfuerzos de los usuarios por conseguir una buena posición.

“Uno hizo la fila virtual, se tomó el tiempo en compañía o en coordinación con otras personas para poder tener las primeras entradas y una semana antes del show te dicen no, te vamos a cambiar (…) Me llama bastante la atención que no respeten los derechos del consumidor”, comenta.

“Están pasando a llevar por muchos lados, digamos tu tiempo, tu disposición, el dinero que uno pagó. Tampoco valoran si te gusta o no te gusta tanto el artista no sé, esos también son factores que la productora debiera considerar”, agrega.

Ante la reasignación de entradas para Viña 2023, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a los organizadores.

“Frente a los cambios de ubicación de los asientos en el Festival de Viña 2023 informados desde la productora Bizarro, y ante las quejas expresadas en redes sociales y por autoridades locales, el Sernac ofició nuevamente a la empresa, solicitando los motivos de dichos cambios y alternativas de solución que entregarán a los consumidores afectados”, se lee en un comunicado de la entidad emitido este jueves.

“Esta acción preventiva del Servicio se enmarca en un proceso de fiscalización que se está desarrollando, con el objetivo de verificar que las empresas organizadoras de eventos masivos cumplan con las obligaciones que exige la Ley del Consumidor”, detallan. La segunda medida, fue adoptada tras la cancelación de los shows de Maná y Yerko Puchento.

“La norma que protege a los consumidores establece que las empresas deben cumplir estrictamente con las condiciones ofrecidas. En este caso, que se respete la parrilla de artistas programada e informada, las locaciones adquiridas por los espectadores, horarios, entre otros aspectos”, recalcan.

De acuerdo al Sernac, la ley es clara: el cambio en las condiciones del espectáculo es motivo suficiente para la solicitud de devolución de dinero. “Ello incluye el monto pagado por el ticket y el cargo por servicio”, aclaran.