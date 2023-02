"Yo lo suspendería": La categórica crítica del director Sergio Reisenberg al Festival de Viña del Mar

Quien fue director del evento en la década de los 80 se mostró en contra de realizar el festival en medio del contexto nacional marcado por los incendios.

El histórico director del Festival de Viña del Mar en la década de los 80, Sergio Reisenberg, lanzó una categórica crítica a la realización del evento en este 2023, asegurando que, debido al contexto nacional, “lo suspendería”.

Reisenberg llegó al programa Sígueme y te Sigo a hablar respecto a la actual crisis del festival ante la renuncia de Yerko Puchento y rememorar antiguas ediciones.

Sin embargo, al ser consultado sobre cómo ve la situación del festival, el director de televisión apuntó que actualmente “hay dos posibilidades: una es que no se haga”.

“Con un país en las condiciones que está en Chile, ardiendo, con lo que acaba de vivir Viña, donde hay posibilidades de que esto vuelva a ocurrir, el país no está preparado para cantar y bailar. Las cosas tienen su momento y su oportunidad”, dijo Reisenberg.

“Yo lo suspendería, o habría tomado otra medida como ir con artistas puramente chilenos”, añadió. Luego, apuntó que “los internacionales los traería de jurado como lo hice yo, y que canten tres canciones”.

Volviendo a su idea de suspender todo evento, el director recordó además el terremoto de 2010, donde “no se hizo la última noche”, asegurando que los incendios en la zona centro sur significaban un motivo mayor para suspender.

“Creo que Chile no está para hacer un festival de proyección internacional. Chile tiene otras prioridades, Chile tiene que resolver otras cosas antes de hacer un festival”, lanzó.

“Tú no puedes hacer uno con la gente que se le están quemando las casas, que no tienen qué comer, que no hay agua, se echa a perder el avión y hay que traer un repuesto… No, hay otras prioridades. Chile está viviendo otro tipo de situaciones”, aseguró también.

“Y si me permites decirlo, el festival es tan malo como el actual gobierno que tenemos: estamos improvisando. Yo le tengo una gran simpatía a Boric, creo que está lleno de buenas intenciones, pero hay que llevarlas a cabo”, cerró.