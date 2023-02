Karen Doggenweiler y Neme fustigan a Viña 2023 por salida de Mauricio Correa: "Se lo querían cagar"

Los animadores, que compartieron con el director en TVN, defendieron su decisión de dejar la producción ejecutiva del evento.

La noche del pasado martes Mauricio Correa entregó sus razones para renunciar a la producción ejecutiva de Viña 2023. La situación fue comentada por Karen Doggenweiler y José A. Neme en Mucho Gusto.

Para la animadora, que compartió con Correa, en Buenos Días a Todos, se trató de una situación “fea y dolosa” en contra del directivo.

“Vas a reuniones, y que no te digan que se bajó Maná, fue el último en enterarse. Me da mucha pena, porque el productor ejecutivo no supo algo tan importante”, aseguró.

“Su palabra vale más que una firma. Es súper feo lo que le hicieron. Yo me imagino que debió ser doloroso para él”, agregó.

Neme fue más crítico aún, dejando entrever que existió ocultamiento de información hacia el exdirector del matinal de TVN.

“Las cosas no cuadran, Karen. ¿Tú me vas a decir a mí que Mauricio Correa, productor ejecutivo del Festival de Viña, es el último en enterarse que baja Maná por casualidad, porque se les olvidó decirle? No. Alguien dolosamente le ocultó esa información”, sostuvo.

“Eso habla de que había una operación en contra de Mauricio Correa. Se lo querían cagar”, añadió.

Video de Mauricio Correa

A través de un video publicado en su canal de YouTube, Mauricio Correa indicó que su decisión tuvo relación con lo ocurrido con Daniel Alcaíno.

“Ya teníamos contratado a Yerko Puchento y nuestro deber era protegerlo. El trabajo desde el humor es un trabajo muy arduo que se realiza todo el año, lo hice acompañado de Felipe Morales, director general del Festival, estuvimos en muchas ciudades viendo a artistas”, expresó.

“Lo que ven hoy día es lo que pudimos encontrar que era lo mejor para el festival, excepto Yerko Puchento que ya no está. Y ahí se intentó hacer un cambio de día”, relató.