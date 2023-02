"No cumplieron la única condición": Daniel Alcaíno explica su bajada del Festival de Viña

El actor conversó con el matinal Mucho Gusto sobre sus motivos para bajarse de la parrilla de humor en el Festival de Viña. "No me voy a subir a un lugar que no respeta lo que acordamos", dijo.

El actor Daniel Alcaíno explicó sus motivos para retirarse del Festival de Viña del Mar durante la mañana de este lunes en conversación con el matinal Mucho Gusto, apuntando que no se respetó su única exigencia.

En esa rama, aseguró que desde las conversaciones “nosotros pedimos convocar a un público adulto, lo decíamos en cada reunión”. Sin embargo, tras la caída de Maná, “contratan a Tini y a Emilia que convocan a un público adolescente y decidimos no ir”.

“Era la única condición. Queríamos ir al Festival de Viña, pero como no se cumplieron la única y gran condición, preferimos dar un paso al costado”, aseveró.

En esa misma rama, apuntó que la decisión “no tiene nada que ver con Puente Alto, porque es una condición puesta en agosto. Es como si me invitaras a tu casa, te digo que soy vegetariano y me recibas con un asado”.

Consultado respecto a si le ofrecieron otro día para estar a cargo del humor, aseguró que solicitó estar en la jornada con Alejandro Fernández y Los Jaivas.

“Me dijeron que era imposible (…) Pero (esa noche) ya estaba destinado para otra comediante, que está en todo su derecho para defender su día, y los chistes que ya tenía preparados para ese día”, dijo.

“Ella estaba en todo su derecho de decir que no”, defendió.

De todas formas, apuntó que “nosotros pedimos que nos cambiaran de días y la respuesta siempre fue sí, que había una intención de hacerlo, pero después dicen que no se pudo, que no podían mover a ningún comediante”.

“Nos dijeron, pero que igual a estas niñas las acompaña la mamá, entonces ahí podía ser una posibilidad. Imagínate. Entonces nos bajamos”, narró.

La exigencia de Daniel Alcaíno para el Festival de Viña

Asimismo, apuntó que exigencia viene “porque no hago ese tipo de humor. Natalia Valdebenito no tiene un público masculino, las abuelitas no van a ver el humor negro de Edo Caroe, o el humor tierno de Freire. Cada uno tiene su nicho, su espacio”.

“Nosotros hacemos un humor que la gente conoce hace 21 años: hablamos de política, de contingencia y hoy los niños no ven televisión. Voy a hacer chistes de Parived y le van a preguntar a la mamá que quién es Parived, o quien es Izkia Siches”, lanzó.

“Es otra generación, es así como yo no entiendo sus chistes. Nosotros aceptamos hacer humor pero a nuestro público. Es muy buen negocio vender hielo, pero si lo voy a vender a la Antártica…”, reflexionó.

Asimismo, lamentó que ya “habíamos hecho entrevistas previas, preparábamos nuestros trajes para la Gala de Viña. Afinábamos los shows y era lo último”.

“Hubo mucha tristeza el día sábado cuando se nos comunica que no nos pueden mover, pero puede que igual nos vaya bien”, añadió.

“Nosotros estábamos muy confiados, pero con un público que era de nosotros (…) Si a poquitos días la productora entra en la desesperación y contrata a estas dos artistas, entonces es evidente que lo que acordamos no se respetó, y si no me respetan, no me voy a subir a un lugar que no respeta lo que acordamos”, cerró.