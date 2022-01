"No venimos a hacer un espectáculo": Loncon defiende fallida elección de nueva presidencia de la CC

Elisa Loncon, actual presidenta de la Convención Constitucional, defendió la infructífera elección de la nueva directiva del órgano. "No fue nunca un espectáculo haber instalado la posibilidad de hacer un cambio de Mesa, de ampliar la Mesa", señaló. Además, aseguró que el fallido proceso -que se retomará este miércoles- no se relaciona con los 2/3 requeridos para aprobar normas constitucionales.

La presidenta de la Convención Constitucional, Elisa Loncon, defendió el proceso de elección del nuevo timonel del órgano, asegurando que “no se puede desmerecer” el esfuerzo de los constituyentes.

“Nosotros no venimos aquí a dar un espectáculo, venimos a avanzar en las materias políticas que están vinculadas con el tema de instalar esta nueva Constitución”, señaló.

En ese sentido, la representante mapuche agregó que “no fue nunca un espectáculo haber instalado la posibilidad de hacer un cambio de Mesa, de ampliar la Mesa. Fueron decisiones democráticas y el hecho de que ayer nos hayamos instalado para eso es parte del programa que nosotros mismos nos fijamos”.

Cabe recordar que este martes, tras ocho rondas de votación, ningún candidato logró reunir los 78 apoyos necesarios para reemplazar a Loncon en la Mesa Directiva de la Convención.

Cristina Dorador, de Movimiento Independientes del Norte, fue la que estuvo más cerca (72). Sin embargo, tras sus múltiples intentos, decidió deponer su candidatura. Otros nombres que también reunieron una respetable cantidad de apoyos fueron Patricio Fernández, Patricia Politzer, Eric Chinga y Bárbara Rebolledo, entre otros.

Esta situación generó diversas críticas. Entre ellas, las de Agustín Squella (INN), quien señaló que “lo que vimos anoche fue, para no contarle cuentos a la ciudadanía, un mal ejemplo. Vimos una mala imagen de la Convención, por supuesto que sin quererlo”.

Por otra parte, Luciano Silva (RN) advirtió que esta situación podría volver a repetirse en la aprobación de normas constitucionales, que requieren de un quórum mínimo de 2/3 (104 votos). “Si no se ponen de acuerdo aquí, imagínense para construir la norma constitucional. Peligroso”, apuntó.

Sobre esto último, Elisa Loncon expresó que “aquí no están en disputa los 2/3, sino que está en disputa quién continúa con la Mesa Directiva. Cada cosa en su lugar, no hay que poner temas que no se están instalando en este momento”.