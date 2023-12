Vuelve Lab Escénico: más de 60 actividades entre charlas, talleres, foros e instancias de aprendizaje

Lab Escénico, una de las instancias estrella del Festival Teatro a Mil, tendrá encuentros para todas las edades.

Lab Escénico regresa con entrevistas, charlas, talleres, clases magistrales, residencias y la participación de destacadas compañías teatrales, directores e intérpretes nacionales y extranjeros que serán parte del Festival Internacional Teatro a Mil 2024.

En esta 11ª versión, el encuentro desarrollará un nutrido programa de más de 60 actividades entre las que destaca la entrevista con el director canadiense Robert Lepage; una masterclass con la innovadora directora germana Helgard Haug (Rimini Protokoll); y el homenaje a la trayectoria de la destacada actriz nacional Luz Jiménez, entre otros.

Lab Escénico, el programa de formación artística y de intercambio del Festival Internacional Teatro a Mil que es presentado por Escondida | BHP, cambia de escenario luego de una década y regresa en enero de 2024 consolidándose como un espacio de reflexión, creación y pedagogía en torno a las artes escénicas, abierto tanto para artistas como para público en general

“El Festival Teatro a Mil no solo es una vitrina para ver y disfrutar de las artes escénicas, es también un encuentro multidisciplinar, donde los artistas se reconocen, generan vínculos y se forman a través de las experiencias de sus pares. Nos enorgullece contar con este espacio que ya lleva más de una década y es parte fundamental de nuestra programación”, señaló Carmen Romero Quero, directora del Festival Internacional Teatro a Mil.

Dentro de su programación que se extenderá entre diciembre de este año y marzo de 2024, destaca el Foro-homenaje a Luz Jiménez el lunes 15 de enero a las 11:00 horas -lugar por confirmar-, dedicado a la histórica actriz nacional en reconocimiento a una exitosa trayectoria de 63 años en el teatro, el cine y la televisión.

Además, Luz Jiménez quien comparte escenario con Eduardo Barril en la obra “Historia de amor para un alma vieja”, dirigida por el joven y talentoso dramaturgo, Felipe Zambrano, se sumará a uno de los 30 Diálogos post función programados por Lab Escénico junto al elenco del montaje para conversar con el público asistente.

ENTREVISTAS Y FOROS: CONVERSACIONES ENTRE CREADORES Y EL PÚBLICO

Hasta la versión 31 del festival llegará como uno de los grandes invitados internacionales, el célebre actor, dramaturgo, escenógrafo y director teatral canadiense, Robert Lepage. La visita de Lepage, se realizará en el marco del estreno de su monumental espectáculo de 7 horas de duración, Los siete arroyos del río Ôta, cuyas funciones van del 19 al 21 de enero en el Teatro Municipal Las Condes.

Además, el destacado creador, será parte de una exhaustiva entrevista abierta a público previa inscripción, a cargo de la periodista y directora general del Teatro Municipal de Santiago, Carmen Gloria Larena, en fecha y horario por confirmar.

Los foros continuarán con el coloquio Teatro más allá de lo artístico. Prácticas Transformadoras, abordando el teatro como una intervención social a través de tres paneles: teatro y salud mental, inclusión de comunidades y educación el 10 de enero en el Auditorio Finis Terrae.

A esto se sumará el lanzamiento de Platea24 Semana de programadores el 17 de enero; los conversatorios Nuevas Tecnologías, con miembros del Centro para la Revolución Tecnológica en Industrias Creativas (CRTIC), el 18 de enero en GAM y Feminismos, con el Colectivo LASTESIS y la dupla española de Rebota, Rebota que en tu cara explota el 20 de enero, también GAM.

Además, el escritor y docente, Federico Zurita lanzará su libro Espacios en ruinas: Derrumbe de un proyecto político en la dramaturgia chilena de comienzos del siglo XXI, el 19 de enero en el Auditorio Facultad de Artes Universidad Finis Terrae.

ESCUELA: TALLERES, MASTERCLASS Y RESIDENCIAS

El área pedagógica, corazón de LAB Escénico, ofrecerá diferentes iniciativas destinadas a profundizar en los contenidos y prácticas de las artes escénicas, con la participación de los más destacados exponentes nacionales e internacionales de esta disciplina.

Cómo se construye una “bestia de espectáculo” como Moby Dick, será una de las luces que entregará Yngvild Aspeli en una de las dos Masterclass de Lab Escénico 2024. Titiritera y directora artística de la compañía franco-noruega Plexus Polaire, el 5 de enero, en el Auditorio Finis Terrae, enseñará a los presentes a comprender el proceso creativo del ensamble y la combinación de técnicas utilizadas.

La segunda Masterclass estará a cargo de Helgard Haugpor, cofundadora del colectivo alemán Rimini Protokoll –en cartelera con All Right Good Night–, aplaudido por su innovación a nivel tecnológico, su experimentación en el teatro inmersivo y su trabajo con no-actores. La cita será el 11 de enero en Goethe-Institut, sumándose, además, un taller colectivo para ahondar sobre su metodología para 16 estudiantes, el 12 de enero de 10:00 a 13:00 horas en la Escuela de Teatro de la Pontificia Universidad Católica.

Siguiendo con talleres, estarán a disposición -con previa inscripción-: Doble presencia, también con la compañía francesa Plexus Polaire, el 4 de enero en la Escuela de Teatro Pontificia Universidad Católica.

¡Saca tu cuerpo a bailar!, con Marco Vargas & Chloé Brûlé, estará orientado al tango flamenco, el 4 y 11 de enero en lugar a confirmar; De pantallas a experiencias: herramientas de nuevos medios para audiencias contemporáneas, el 9 de enero en Centro Tecnológico CRTIC; el Taller de trompos de la compañía española D’es Tro, el 11 de enero en lugar a confirmar; Movimiento y ficción dictada por la coreógrafa, Luciana Acuña y el director Alejo Moguillansky el 15 de enero en lugar a confirmar; Cuerpo, realidad y performance: de la investigación a la creación con Cristian Alarcón, del Laboratorio de Periodismo Performático el 18 de enero en el Auditorio Facultad de Artes Finis Terrae y el Taller de actuación con Guillermo Cacace el 19 de enero, también en espacio a confirmar.

Por otra parte, destacan tres instancias fuertemente relacionadas con la estética y el diseño: Recorrido Técnico por el escenario de la obra Los siete arroyos del río Ôta, el 20 de enero en el Teatro Municipal de Las Condes; Shenduan (movimientos y gestos básicos), en manos de la Ópera de Sichuan el 20 de enero en lugar a confirmar y Taller de En 2 ruedas, de DynamO Théâtre el 22 o 23 de enero en sitio a confirmar.

En cuanto a las residencias, se abrirán postulaciones para Tres Elefantes Pasan… (del 7 al 20 de enero, 30 cupos) y El teatro es un sueño (del 15 al 20 de enero, 20 cupos), con las compañías Oposito (Francia) y Grupo Cultural Yuyachkani (Perú), respectivamente.

PEQUEÑAS AUDIENCIAS

Dirigido especialmente a las infancias, este programa llegará a seis comunas de la Región Metropolitana con las visitas y talleres de Pachakuna: conoce tu ser de poder, de La Patogallina, descubriendo la naturaleza desde la mirada de distintos pueblos originarios de América el 27 de diciembre y 3 y 5 de enero en Renca, mientras que en Santiago el taller llegará hasta el Museo de Arte Precolombino los días 28 de diciembre, 4 y 5 de enero.

Por otro lado, el taller Waterbombs en La Granja, de los estadounidenses Acrobuffos se instalará en el Cecrea de La Granja y San Joaquín el 4, 5, 6 y 8 de enero. En cambio Poi en Pudahuel, de la compañía D’es Tro, llevará su propuesta pedagógica el 17, 18 y 19 de enero a la comuna del sector poniente de la capital.

Finalmente, “Tres Elefantes” en Nuñoa, el pasacalles de la compañía francesa Oposito, debutará con su taller el 19, 20 y 22 de enero en lugar a confirmar.

LAB ANTOF A MIL

El 9 de enero, la extensión y Festival Internacional Antof A Mil, recibirá la visita del taller de trompos con la compañía D’es Tro, que combina una clase magistral e interactiva con una demostración para concluir con una propuesta lúdico-práctica para los participantes a las 11:00 horas en la Plaza Bicentenario.

Además, la programación dará lugar a los Diálogos post función, espacios de conversación entre creadores y audiencias moderados por personas del mundo de las artes escénicas o de las comunicaciones, al finalizar las funciones de las obras Má (4 de enero), Memorias Desenterradas (Aluvión 1991) (7 de enero), Mañana es otro país (10 de enero), Vistiendo un muerto (10 de enero) y Moby Dick (11 de enero).

DIÁLOGOS POST FUNCIÓN

Esta iniciativa se multiplicará en más de 30 obras de la programación del Festival Internacional Teatro a Mil, profundizando en la experiencia escénica de manera significativa y memorable con la conversación en torno a las puestas en escena, sus temáticas e interpretaciones.

Los montajes que abrirán estos espacios son: La población, Como si pasara un tren y Amanda Labarca (5 de enero); Yo Duelo, masacre en Laja y el intento por sanar, El traje del novio, Moby Dick y El gran silencio (6 de enero); Girls and Boys y Lavarropas (7 de enero); Má ( 9 de enero); Antes de que los dioses fueran hombres (11 de enero); All Right Good Night, Malam / Night, Todos no están y El mar: visión de unos niños que no lo habían visto (12 de enero); Historia de amor para un alma vieja y La continuidad de las cajeras (13 de enero); María Isabel, Sobre la cuerda floja, Stalin y Testosterona (16 de enero); Jérôme Bel, Yo soy Fedra, Cuando mayo deje de ser mayo y Yeguas sueltas (17 de enero); Parlamento, G.O.L.P. y Rebota, rebota y en tu cara explota (19 de enero); Memoria y Antuco (20 de enero); y La leyenda de la serpiente blanca, El Brote y La Gaviota (21 de enero).

OTRAS ACTIVIDADES: CINE LAB Y MUSEO 31

LAB Escénico presentará por primera vez en Chile la película canadiense-brasileña A Assembleia (2022), dirigida por Beatriz Sayad, Heloisa Passos y Juliana Jardim, enfocada en una cena celebrada entre cuatro personas con posicionamientos políticos a veces convergentes (y a lo sumo divergentes) que se transforma en un montaje realizado por 4 actores y 2 mediadores (los co-directores) sobre el escenario del Teatro Municipal de São Paulo. La función será el 18 de enero en la Cineteca Centro Cultural Palacio La Moneda.

Para culminar las actividades de Lab Escénico 2024, Museo 31, la primera exposición del icónico programa infantil de tv, abrirá sus puertas impartiendo 5 talleres durante los meses de enero, febrero y marzo, en horario y lugar por confirmar.