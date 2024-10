Paisajes, niebla y fans enloquecidos: WRC resume en video de un minuto su vibrante paso por Chile

El pasado fin de semana se vivió una verdadera fiesta del mundo tuerca en suelo nacional, luego del paso del Campeonato Mundial de Rally con su onceava fecha bajo el nombre del WRC Chile Bio Bío.

Fue el joven piloto finlandés, Kalle Rovanperä quien se adjudicó la fecha en los senderos del Bio Bío, llevando al Team Toyota Gazoo Racing a lo más alto en suelo nacional.

Una fecha que estuvo marcada por el clima, luego de que la nubosidad complicara a los pilotos en diversos tramos entre el sábado y domingo pasado.

Ahora, la cuenta oficial de X (anterior Twitter) del WRC, publicó un resumen con lo más destacado de la fecha en Chile, destacando momentos icónicos del evento.

Entre ellos se encuentran la multitudinaria largada protocolar que se realizó en la Plaza Independencia de Concepción.

Más tarde mostraron el impacto de Sébastien Ogier con una barrera y publicidad en la primera jornada de competición, para posteriormente evidenciar como Martin Sesks perdió su alerón sin darse cuenta.

Por último, también subieron imágenes de lo que fue la premiación en donde Kalle Rovanperä se condecoró como el mejor, seguido Elfyn Evans y en tercer lugar, Ott Tanäk.

Best of action from Chile 💪 🇨🇱 #WRC pic.twitter.com/YnGcUKJdls

— FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 30, 2024