Gryazin, boquiabierto con fans chilenos en WRC del Bio Bío: "No sé si hay otras carreras como estas"

La segunda categoría del Rally Chile Bio Bío 2024 coronó como ganador al francés Yohan Rossel, aunque todas las loas se las llevó el ruso Nikolay Gryazin, quien pese a terminar segundo, se ganó el cariño de la gente.

En la conferencia de prensa oficial llevada a cabo en el frontis del Casino Marina del Sol, el piloto que hoy compite con licencia búlgara exteriorizó sus sensaciones, en primer lugar, sobre su participación en nuestro país.

“Lo del viernes es una carrera completamente diferente en comparación con el sábado y el domingo, fue un poco más difícil, pero tienes algunas series para mejorar. Da bastante miedo en algunos lugares, pero después de una vez, disfrutas bastante y con mucho coraje”, dijo.

Posteriormente, tuvo palabras para fanáticos y fanáticas nacionales, quienes a pesar del clima, acompañaron viernes, sábado y domingo a los pilotos.

“Es un muy loco apoyo. No sé si hay otras carreras como estas, pero el año pasado me sorprendió mucho y una vez más les agradezco a todos por estar aquí. No fueron condiciones fáciles al ver la niebla en los tramos del sábado. Aun así, le doy las gracias. Aquí hay increíbles fanáticos del automovilismo”, destacó Gryazin, despedido con una ovación por parte del público local.