Ogier vuelve a dejar su marca al ganar la SS14 del WRC de Chile: Rovanperä sigue líder de la general

El piloto francés Sebastien Ogier prolongó este domingo las sonrisas en el día final del WRC Chile 2024 al adjudicarse la SS14 en el tramo Bío Bío 1.

El deportista del Team Toyota Gazoo Racing logró el mejor tiempo en el trayecto de 8.78 kilómetros al parar el cronómetro en 4:46.7.

El ocho veces campeón de la máxima categoría del rally superó por escasísimos 0.2 segundos al segundo mejor crono, el del finlandés Kalle Rovanperä (Toyota).

Así, Ogier muestra sus credenciales en los caminos del Bío Bío tras dos jornadas muy complicadas. En el global aparece en un distante octavo puesto de la serie WRC con 4 horas, 09 minutos y 25 segundos.

Por su parte, Rovanperä comienza a probarse la corona y se acerca a su primera celebración en Chile, frenando el dominio del estonio Ott Tänak en estas tierras.

En la general, el vigente campeón del mundo presenta un tiempo de 2 horas, 42 minutos y 19 segundos, con ventaja de 20 segundos sobre el británico Elfyn Evans.

Cerrando el podio del único evento que pasó por Sudamérica en 2024, por ahora, asoma Tänak con 2:42.59.

Seb fastest again in a very foggy first pass through Bio Bio, 0.2s ahead of Kalle 😶‍🌫️🥇#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/t08lX65d60

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 29, 2024