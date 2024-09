Ogier sorprende en el último día del WRC de Chile: dominó el SS13 y complicó a Rovanperä con Evans

Un excelente comienzo de jornada en este domingo tuvo el Team Toyota Gazoo Racing, luego de que Sébastien Ogier se adjudicara la SS13 que abrió el último día de competencia en el WRC de Chile.

Pese a tener dos jornadas muy complicadas, el ocho veces campeón del mundo se las arregló para poder alcanzar la cima en esta mañana registrando un tiempo de 12:12.8, dejando en segundo lugar a Kalle Rovanperä, quien llegó 5 segundos y 6 centésimas por detrás de Ogier.

En la tercera posición del SS13 quedó Elfyn Evans, quien demoró 12:22.6 en recorrer los 18, 62 kilómetros del tramo en Laraquete 1.

Por ahora en la tabla acumulada se alza Kalle Rovanperä como el piloto con el mejor tiempo general, mientras que en segundo lugar aparece Elfyn Evans y en tercero, Ott Tanak, flamante bicampeón del Rally de Chile en los años 2019 y 2023.

Ahora arrancarán en el sector SS14 en el tramo BioBío 1 que serán 8.78 kilómetros a recorrer.

Seb's back and quickest in a damp and foggy opener to Sunday ahead of Kalle and Elfyn! 🥇🥈🥉#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/uiQVQ8XrMc

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 29, 2024