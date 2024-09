Elfyn Evans marca el ritmo: ganó SS9 en María Las Cruces 1 y sigue en cima del WRC Chile

Sigue imparable. Elfyn Evans (Toyota Gazoo Racing WRT) ganó este sábado la etapa de María de Las Cruces 1, marcando así un auspicioso cierre con dos victorias en la jornada matutina del WRC Rally Chile Biobío 2024.

El británico, que cerró la prueba, fue el más veloz en el noveno tramo y por el momento, consolida su liderato en la general, el cual, le fue otorgado ayer tras el ajuste de los tiempos por la etapa SS1 cancelada el viernes.

Con su crono de 17:04.3, Evans superó a su más cercano perseguidor hasta el instante, Ott Tänak, relegado por 8,1 segundos al tercer puesto por Kalle Rovanperä, quien se ubica segundo y a solo 1,8 de su compañero en Toyota.

A bit of rain on worn tyres doesn't bother our flying Welshman! 🌧️

Elfyn is fastest by 8s in the longest stage of the rally to lead by 11.3s after Saturday morning! 🥇👏#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC #RallyChile 🇨🇱 pic.twitter.com/sxqJWdhjjk

— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 28, 2024