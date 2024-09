"Me siento como un rockstar": Solberg exaltado con WRC Chile, con un completo y la chance de campeonar

En el WRC Rally Chile Biobío 2024, Oliver Solberg se llevó todos los vitoreos y rápidamente, se consagró como uno de los favoritos del público nacional.

Líder de la categoría WRC2, el sueco llega con la posibilidad de ser campeón de su clase en Chile, envuelto en el amor del público local.

“Me encanta. Definitivamente, me siento como un rockstar. Tienes a unos de los mejores fanáticos del mundo, son tan apasionados que aman el rally y la gente pone el corazón. Así que me gusta”, declaró al respecto Solberg a BBCL.

Consultado por su participación en el Shakedown de este jueves, el piloto de TokSport WRT admitió que Chile tiene un lugar especial en su corazón, sobre todo, considerando que tiene chances de consagrarse con el premio mayor en la presente temporada.

En tono mesurado, dijo: “Lo de ser campeón lo veremos el domingo, pero es real si hacemos un buen trabajo, las posibilidades son grandes”.

“Haré todo lo posible, Chile tiene un lugar especial en mi corazón, celebré mi cumpleaños aquí dos veces: el año pasado y este año. También me encanta la comida, la gente y creo que es un país hermoso”, aseguró.

Cabe señalar que en las últimas horas, se viralizó un video de Oliver Solberg no solo celebrando un año más de vida, sino también, probando una comida típica de Chile: el completo.

Pese a que no come tomate, el hijo del histórico Petter Solberg no tuvo problemas en aceptar el desafío.

“En Noruega comemos muchas salchichas como el completo, pero nunca lo probé con tomate y aguacate, que era nuevo para mí, pero en realidad me gustó. Estaba muy rico”, finalizó.