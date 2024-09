Los pilotos más destacados del Mundial de Rally para seguir en la edición 2024 del WRC Chile

El Campeonato Mundial de Rally vuelve a nuestro país para la disputa del WRC Chile 2024, que se tomará los caminos del Bío Bío desde el 26 al 29 de septiembre.

Será una fecha especial ya que, con la disputa del título a pleno y solo tres jornadas en el calendario, los equipos competirán en Chile con el objetivo de hacerse con el liderato del certamen.

Toyota, segundo en el campeonato de constructores, tendrá en pista a Kalle Rovanperä, Elfyn Evans y el multicampeón Sebastien Ogier.

El francés Ogier -ocho veces monarca del mundo- es la gran sorpresa, ya que no se presupuestaba su viaje a Chile. Pero sus buenos resultados llevaron al Team nipón a apostar por él.

Hyundai, actual líder del Mundial de Rally, también llegó a Chile con tres binomios comandados por los pilotos Thierry Neuville, Ott Tänak y Esapekka Lappi.

Por último, Ford también dispondrá de tres vehículos en el WRC Chile: los de los pilotos Adrien Fourmaux, Grégoire Munster y el joven letón Mārtiņš Sesks.

Pero no solo en la categoría Mundial (RC1) habrá competidores, ya que en las divisiones WRC2 y WRC3 hay varios pilotos que prometen ser parte del futuro del automovilismo.

Uno de ellos es Oliver Solberg (Skoda), quien llega a Chile como líder del Mundial de Rally en esa categoría.

Junto al sueco, también dirá presente el polaco Kajetan Kajetanowicz, quien ha sido campeón europeo en tres oportunidades.

Mientras, en WRC3, destacan los Ford del paraguayo Diego Domínguez y el peruano Eduardo Castro, dos que vuelven al WRC Chile tras su paso en 2023.

