Elfyn Evans se ilusiona con ’revivir’ en WRC: "Trataremos de volver a empezar de cero en Chile"

Quiere que su tercera vez en Chile, sea la vencida. El piloto británico Elfyn Evans, de Toyota, se mostró expectante por recuperar terreno en el Bío Bío en la siguiente fecha del WRC.

Recordemos que el Campeonato Mundial de Rally retorna a suelo nacional la próxima semana, específicamente del 26 al 29 de septiembre, en Concepción y alrededores.

Evans, que fue cuarto en 2019 y tercero en 2023, tiene de que en los caminos chilenos puede enmendar el rumbo tras un opaco desempeño en Grecia.

“Grecia fue un fin de semana difícil, no fue como nos hubiera gustado. Está claro que la velocidad sigue faltando, por desgracia. En algunos tramos y momentos seguíamos rindiendo bien, pero no me sentía del todo a gusto para empujar de verdad sin preocupaciones”, afirmó.

“Probablemente, tenía demasiadas ganas de terminar limpiamente después de lo que fueron unos días difíciles. Ha sido una gran decepción últimamente, las cosas no han ido bien y necesitamos volver al buen camino”, agregó.

En este sentido, Evans remarcó que espera que en Rally Copec Bío Bío marque un antes y un después: “Tenemos trabajo por hacer y trataremos de volver a empezar de cero en Chile”, expresó.

Hay que consignar que Elfyn Evans por ahora marcha cuarto en el Mundial con 140 puntos: lo superan Sébatien Ogier (154), Ott Tänak (158) y Thierry Neuville (192).