Team Toyota anuncia baja de Takamoto Katsuta del WRC en Chile y joven promesa del Rally lo reemplazará

Una verdadera sorpresa es la que acaba de soltar el Team Toyota GAZOO Racing de cara a lo que será la fecha del WRC que aterrizará en Chile el último fin de semana del mes de septiembre y que tiene directa relación con uno de sus brillantes pilotos, Takamoto Katsuta.

El japonés que brilló en la pasada edición del WRC Rally Chile Bio Bío, no será parte este 2024 de la competición en un anuncio publicado hace instantes por el Team Toyota, abriéndole la puerta a un joven finlandés de 22 años, Sami Pajari.

El paso de Pajari al Rally1 se produjo después de una serie de excelentes actuaciones con un GR Yaris y en específico en el Rally2 del WRC2 esta temporada.

Llamó la atención con una salida única de alto nivel en el Rally de Finlandia, donde consiguió una victoria de etapa y terminó en un impresionante quinto lugar en la general.

Además, notificaron que Pajari no solo competirá en los senderos forestales del sur de Chile, sino que también será parte de la próxima fecha en el Rally de Europa Central del 17 al 20 de octubre.

En sus palabras tras su anuncio, Sami Pajari reconoció que es “increíble tener esta oportunidad de conducir el GR Yaris Rally1 HYBRID en dos eventos más esta temporada”.

“Es muy agradable saber que TGR-WRT (Toyota GAZOO Racing) confía en mí”, añadió.

Por último, fijó la mira en la fecha del WRC que se disputará en los senderos del Bio Bío al asegurar que “Tengo muchas ganas de que llegue el Rally de Chile, con algunas pistas de tierra bonitas, en su mayoría fluidas y de alta velocidad, un poco similares a las de Finlandia.”.

Taka will return to our line-up for Central Europe and Rally Japan, and we're giving him and Aaron our full support to take this opportunity to reset and come back stronger together for the last part of the season.#ToyotaGAZOORacing #WRC pic.twitter.com/OCw66vhsHc — TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) September 11, 2024

The Finn has been given two more outings in a GR Yaris Rally1 HYBRID 👇 pic.twitter.com/M6PczcUWwh — FIA World Rally Championship (@OfficialWRC) September 11, 2024