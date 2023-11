El respaldo de Martina Weil para Isidora Jiménez tras duros comentarios: "Nosotros estamos acá por ti"

Martina Weil reveló la sensación de Isidora Jiménez tras los duros comentarios en su contra y contó como la ayudaron a poder competir y quedarse con la medalla de plata en los 4×100 metros femeninos en Santiago 2023.

Una de las grandes polémicas que siguen dando que hablar tras los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 fueron los ácidos comentarios que emitieron Fernando Solabarrieta, Rodrigo Vera y Macarena Reyes, quienes en la transmisión de CHV por Pluto TV, arremetieron contra la carrera profesional de la brillante atleta, Isidora Jiménez, luego de mantener el micrófono encendido.

Esto ha arrastrado una oleada de situaciones, luego de que la deportista atacada estuvo a segundos de no participar en la carrera de 4×100 metros femenino, donde el Team Chile se quedó con la plata.

Tras esto, su compañera de delegación y competición, María Ignacia -Ina- Montt, reconoció que Jiménez pensó en no competir en la carrera mencionada, pero como equipo lograron subirle el ánimo y así, lograr la presea de plata para el atletismo nacional.

Ahora, fue el turno de Martina Weil, excelsa atleta ganadora del oro en los 400 metros individual quien en conversación con Buenos Días a Todos de TVN, relató los momentos que vivió Jiménez tras los comentarios, además de brindarle el respaldo necesario para que Isidora no decayera en su sueño de una medalla.

“Nosotros estamos acá por ti”

En el matinal, Martina partió detallando que “la Isi la conozco de hace tiempo, ya era exitosa y siempre ha sido referente. Le dije tú empezaste la velocidad femenina en Chile, tienes récord y nosotros estamos acá por ti”.

“Me dio mucha pena y rabia que por un comentario ella hubiese quedado de ese modo. Me sentí pésimo, en el sentido de cómo puedo ayudar como compañera”, indicó.

“Pero hubo sinergia en la posta, que hace tiempo no veía, para apoyarla y estar con ella todas juntas. Le ha entregado tanto al país, es un modelo a seguir, verla en Juegos Olímpicos, mundiales, es importante”, apuntó.

Posteriormente, aseguró que “depende de la persona, todos tienen procesos distintos, le afectan las cosas de diferente manera, pero que te digan algo así afecta. Como un poco ingrato, esa fue la sensación, porque cuando le va bien todos la Isi, pero después…”.

“Uno no rinde la carrera completa, hay lesiones, curvas de rendimiento, uno puede tener una carrera mala y no significa que el nivel no esté. Uno ya está decepcionado por la carrera y que además vienen a pegarte una pata es penca”, deslizó.

Revisa las palabras de Martina Weil en respaldo a Isidora Jiménez en el matinal Buenos Días a Todos de TVN