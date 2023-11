"No me pareció bien": presidente del COCh reveló nuevo problema ’panamericano’ con La Roja Femenina

El presidente del Comité Olímpico de Chile, Miguel Ángel Mujica, reveló otro problema con el combinado que dirige Luis Mena que pasó prácticamente desapercibido.

La Roja femenina alcanzó el viernes 3 de noviembre la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, un metal que perfectamente pudo haber sido de oro de no ocurrir el bochorno de las arqueras.

Previo a la final, Christiane Endler y Antonia Canales dejaron el combinado para sumarse a sus respectivos equipos en Europa. La primera tenía un acuerdo previo con el Olympique de Lyon, mientras que la segunda debió viajar de urgencia por la lesión de la meta titular en el Valencia.

Así, Chile jugó la definición panamericana con México con la delantera María José Urrutia bajo los tres palos. El resultado: derrota nacional por 1-0.

En diálogo con EmolTV, el timonel del COCh contó que “también pasaron otras cosas (aparte de las guardametas) como la vestimenta. Cuando hay premiaciones deben usar la oficial del Comité Olímpico y usaron la de la federación”.

“No me pareció bien, hubo protocolos que se pasaron a llevar. Lo reconocieron porque yo hablé con Pablo Milad. Ya en los Juegos Olímpicos también hubo alguna cosa que no se debía. El fútbol siempre es un mundo distinto“, complementó.

Para cerrar el tema, el mandamás de la corporación de derecho privado nacional golpeó la mesa. “Van a tener que hacer su propio análisis interno. No tengo por qué pedir explicación. Su error nunca más debe ocurrir dentro del movimiento olímpico”, sentenció.

Apuntar que La Roja masculina sí utilizó la vestimenta del Comité Olímpico de Chile a la hora de recibir la medalla de plata en Santiago 2023, tras caer en la final ante Brasil.