"Por favor": Emanuelle Silva pide poner freno a duros ataques a patinador brasileño tras su caída

El destacado patinador nacional publicó en Instagram un mensaje llamando a detener los ataques en redes hacia el brasileño, luego que este último lo botara en la final de los 500 metros de Santiago 2023.

El chileno Emanuelle Silva realizó este domingo un llamado a frenar la lluvia de ataques que ha recibido el patinador brasileño Guilherme Abel Rocha, luego de su estrepitosa caída en el patín carrera de Santiago 2023.

El deportista nacional llegaba a la final de los 500 metros como candidato al triunfo al ganar el sábado la presea dorada en la prueba de 200 metros, su especialidad. A poco de iniciarse la definición, el representante del país de la samba desplazó a Silva en plena carrera y el nacional terminó tumbado en el suelo.

Abel Rocha terminó siendo descalificado por los jueces y, como eran cuatro competidores en la final, el chileno se colgó el bronce en el patinódromo del Parque Estadio Nacional.

Tras lo ocurrido, Abel Rocha comenzó a recibir fuertes ataques en redes sociales por parte, principalmente, de aficionados chilenos. Lo acusaban, incluso con insultos, de quitarle a Silva el triunfo y el oro.

Fue tal la ola de mensajes, que el deportista brasileño bloqueó la posibilidad de dejar comentarios en su cuenta de Instagram.

Ante esto, el destacado patinador nacional publicó en redes un mensaje llamando a detener los mensajes de agravio hacia el brasileño.

“Quiero decirles que estoy bien, son cosas del deporte y gracias a Dios no pasó a mayores. Son cosas que nosotros vivimos día a día”, comenzó diciendo Silva.

Luego, en un registro grabado en las cercanías del metro Estadio Nacional, el también medallista panamericano de oro en Toronto 2015 dijo que “mi compañero de Brasil no lo está pasando bien. Le han llegado muchos mensajes de lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo”.

“Él lo está pasando muy mal. Nos topamos siempre en los campeonatos, me pidió disculpas y todo bien, son cosas del oficio”, sentenció.