Delegación brasileña acude a Carabineros por amenazas contra patinador que empujó a competidor chileno

La delegación brasileña en los Juegos Panamericanos denunció amenazas contra el patinador Guilherme Abel Rocha, quien fue descalificado por empujar al chileno Emanuelle Silva en la final de 500 metros, privando a Silva de competir por el oro. Silva instó a detener los ataques hacia Rocha, quien cerró su cuenta de Instagram.

La delegación brasileña presente en el país por los Juegos Panamericanos acudió a la Comisaria de Carabineros en la Villa Panamericana, ubicada en la comuna de Cerrillos, para denunciar formalmente amenazas contra uno de sus atletas.

Según constató Radio Bío Bío, se trata del patinador Guilherme Abel Rocha, quien recibió amenazas por redes sociales tras ser descalificado de la final de 500 metros, luego de empujar al chileno Emanuelle Silva.

Aquella acción privó al seleccionado chileno de competir por el oro.

Tras escalar la situación, Silva llamó a frenar la lluvia de ataques recibidos por el brasileño. “Quiero decirles que estoy bien, son cosas del deporte y gracias a Dios no pasó a mayores. Son cosas que nosotros vivimos día a día”, sostuvo.

Añadió que “mi compañero de Brasil no lo está pasando bien. Le han llegado muchos mensajes de lo que pasó y si me pueden ayudar para que eso no siga ocurriendo”.

“Él lo está pasando muy mal. Nos topamos siempre en los campeonatos, me pidió disculpas y todo bien, son cosas del oficio”, sentenció.

En tanto, Rocha se vio obligado a cerrar su cuenta de Instagram.