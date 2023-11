"Tiane me dio unos tips": Coté Urrutia dio detalles de su heroica actuación como arquera en final

La delantera, que jugó improvisada como guardameta en la final por el oro en Santiago 2023, contó cómo fue su experiencia.

Pese a la derrota por la cuenta mínima ante México, la final por el oro en el fútbol femenino de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 dejó a una héroe sin capa; la delantera María José Urrutia, que ayer no le tocó atacar un arco, sino que defender uno, el propio.

Y es que la improvisada decisión del entrenador nacional Luis Mena sorprendió a los hinchas chilenos, pero dejó unos de los momentos más épicos del certamen continental y permitió una medalla de plata digna para La Roja a pesar del bochorno internacional.

En conversación con Radio Bío Bío, la improvisada golera dio detalles de cómo vivió la final ante las aztecas y qué influyó para que el DT tomara esta decisión.

“Le dije (a Mena) que yo podía ir, que no importaba lo que dijeran… Para nosotras tampoco es algo gracioso tener que salir a jugar una final por el oro con alguien que no es arquera. Todas lo dimos todo, mis compañeros corrieron hasta el final para que no me llegaran al arco y traté de hacer lo que pude dentro de mis capacidades”, contó orgullosa la atacante.

En la misma línea, Urrutia valoró la presea plateada: “Estamos felices. Esto lo ganamos nosotras y sabemos más que nadie lo que nos ha costado”.

“No es normal todo lo que nos ha pasado en estos Panamericanos y ya estamos cansadas… Es difícil”, se lamentó además la futbolista.

Al ser consultada de qué pensó cuando tuvo que salir a la cancha con los guantes puestos, la ‘Coté’ respondió: “¿Qué se me pasó por la mente? Nada po’, que no tenía que mandarme ninguna cagada para poder optar al oro… Una ya tiene varios partidos en el cuerpo y no nos pega lo que pueda decir la gente, no queríamos arriesgar a ninguna de las más chicas a una responsabilidad así”.

Antes de finalizar, Urrutia reveló el apoyo que el equipo y, sobre todo ella, recibió por parte de Christiane Endler y Antonia Canales.

“Ellas han estado con nosotras todo el tiempo, desde lo lejos que están. Sabemos porqué se tuvieron que ir, muchos están hablando cosas que no se saben, pero ellas tienen todo nuestro apoyo. La ‘Tiane’ me dio unos ‘tips’ por Whatsapp. Me dijo que tuviera confianza, si al final no es mi puesto, que gracias por ‘aperrar"”, cerró.