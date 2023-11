Pablo Milad se alteró y protagonizó tenso cruce con periodistas: fue consultado por nómina de La Roja

Tras la final por el oro panamericano en el fútbol femenino de Santiago 2023, el presidente de la ANFP salió a responder preguntas respecto al papelón que vivió La Roja previo a un histórico partido.

La medalla de plata de La Roja en Santiago 2023 y sobre todo, el escándalo que rodeó a la gesta con el plantel jugando una final panamericana sin arquera, dejó en tela de juicios a importantes personeros del fútbol chileno, como es el caso del presidente de la ANFP y del directorio de la Federación de Fútbol de Chile, Pablo Milad.

En Valparaíso, todos los medios de comunicación aguardaron por el pronunciamiento del dirigente tras el partido que enfrentó a Chile y México en la final del fútbol femenino de Santiago 2023, todo esto, en medio de un tenso y agridulce ambiente.

Con toda la disposición a responder, el otrora mandamás de Curicó Unido accedió a dialogar con las y los periodistas en la zona mixta del estadio Elías Figueroa Brander y fue ahí, precisamente, donde saltaron ‘chispas’ en las preguntas que fueron dirigidas hacia él.

“¿Se lava la manos cien por ciento por el error?“, le consultaron duramente a la ofuscado dirigente de ANFP y FFCh, que no dudó en lanzar ante los cuestionamientos un “¿Usted es periodista? Yo no me lavo las manos, si tú escuchaste antes lo que dije, asumo la responsabilidad“.

La máxima autoridad del balompié criollo, precisamente, no se escondió a la hora de hablar del ‘papelón’ que ocurrió con de La Roja Femenina y hacerse responsable, pero también añadiendo culpa al gerente de selecciones previo a la final por el oro panamericano. El tema no quedó ahí.

“¿Usted sabía que hasta el 31 las jugadoras podían estar, las que venían de Europa?“, se escuchó por parte de otro comunicador en un registro captado por La Radio.

“Yo me enteré en los últimos días”, replicó. “Ah, ¿entonces no habían esperanzas de que llegaran a esta instancia?“, arremetió el periodista.

“Siempre han habido esperanzas, yo estoy acá para ganar. Salimos a la cancha a ganar, como las chicas salieron hoy (ayer) a ganar. Si no fuera por ganar, yo no estaría acá (…) Quiero que ganen las chicas, que sean exitosas, que salgan adelante. Por eso, tenemos que mejorar la comunicación“, declaró Milad.

A partir de ahí, comenzó a subir el tono de la conversación, con un “pero cómo podemos hablar si usted dice que hay mejoras, si en la liga local no llegan árbitros, no llegan ambulancias“, al que Pablo Milad concluyó respondiendo: “Son 240 partidos cada semana”.

La reacción de Pablo Milad ante las preguntas