"Yo sí te voy a valorar siempre": Claudio Bravo respalda a Endler con potente mensaje y Tiane responde

Claudio Bravo envió un potente respaldo y mensaje para Christiane Endler, tras el escándalo que envuelve a La Roja femenina a horas de disputar el oro en los Juegos Panamericanos.

Durante la última semana, mucho se ha hablado de lo ocurrido en la portería de La Roja femenina, elenco que en la tarde de este viernes 3 de noviembre saldrá a buscar el oro ante México en los Juegos Panamericanos sin una portera oficial.

El revuelo que ha causado el regreso de Christiane Endler y de Antonia Canales a sus respectivos equipos (Endler al Lyon y Canales a Valencia), ha generado que el cuadro chileno no presente una arquera en la nómina y una de las jugadoras de cancha tendrá que tomar esa responsabilidad.

Un verdadero escándalo que tiene apuntados a los administrativos de la ANFP y de La Roja por no pensar en un plan B en el momento que se enteraron (antes de Santiago 2023) que no tendrían a ninguna de las arqueras citadas en la posible final hasta la que llegaron las jugadoras del ‘equipo de todos’.

Tras esto, múltiples personalidades del deporte se han pronunciado, pero ahora fue el turno de Claudio Bravo de dirigir sus palabras y un potente mensaje de respaldo para ‘Tiane’ Endler, portera que fue la titular en todos los duelos de los Panamericanos.

En su cuenta oficial de X (anterior Twitter), el actual portero del Real Betis y quien ha sido desplazado por Eduardo Berizzo en La Roja, detalló que “cuando pierdas, cuando caigas, cuando te equivoques, cuando muchos te den la espalda. Acá hay alguien que sigue confiando y creyendo en ti”.

“Todo mi cariño, todo mi respeto y toda mi admiración. Para mi serás siempre la mejor, la The Best, Christiane Endler. Yo si te voy a valorar siempre! Y más cuando los demás no lo hagan”, indicó.

La respuesta de ‘Tiane’

Tras esto, Endler también respondió las dulces palabras de Claudio Bravo y en un tweet a la publicación de Bravo, la brillante guardameta del Lyon contestó: “Gracias capitán! Mis respetos siempre para el mejor! Un abrazo!”.