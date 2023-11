Representante revela verdadera razón de renuncia de Endler: negó influencia de críticas tras mal juego

El representante de Christiane Endler explicó el verdadero motivo de la renuncia de la crack a LA Roja femenina: no fueron las críticas recibidas tras mal rendimiento ante México.

“No es fácil venir a la selección, no es fácil el esfuerzo que una hace. Muchas veces una pone en riesgo su cuerpo, su carrera por venir. Estoy muy feliz jugando en Francia, es momento de otras para mostrarse y representen a Chile”. Con esas palabras Christiane Endler, la mejor futbolista de la historia del país, anunció su retiro de la selección chilena.

Lo hizo en zona mixta, tras clasificar a la final de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023 junto a sus compañeras. Lucía cansada y agotada. Solo el hecho de haber asegurado una medalla le sacaba -a ratos- una sonrisa la portera del Olympique Lyon.

“Lo que pasó esta semana me hizo ratificar mi decisión. Una siempre espera que las cosas se hagan mejor, pero no hay mejor momento que retirarse con una medalla”, agregó, dejando entrever una disconformidad que la llevó a despedirse de La Roja.

¿Pero qué fue lo que pasó que ‘Tiane’ acabó desencantándose y colgando los guantes del combinado chileno?

“La ANFP expuso a las jugadoras de manera innecesaria”

Mucho se ha hablado de que la crack chilena se habría molestado tras las duras críticas que recibió luego del partido contra México, duelo en el que no estuvo a su nivel acostumbrado y tuvo responsabilidad en un par de goles aztecas.

Sin embargo, el representante y amigo de ‘Tiane’, Edgar Merino, asegura que ese tema no tiene ninguna influencia en la determinación de la golera.

“Tiane está obviamente afectada, pero el nivel del partido que hizo con México (y las críticas) no fue el problema. Ella es la primera autocrítica, es muy autoexigente”, afirmó a Radio Bío Bío.

Lo que sí terminó por colmar la paciencia de la ‘1’, fueron los comentarios en su contra relacionados a un inminente poco compromiso con La Roja por no quedarse al último partido. “Está dolida con críticas injustas, con cosas que se han dicho y no son realidad, y que lamentablemente mucho de eso parte de la ANFP que no hizo las cosas bien, que no publicó lo que tenía que publicar en su momento, y eso ha dado lugar a que personas digan que Christiane dejó abandonado a Chile”, explicó.

En la misma línea, Merino remarcó que “Christiane se la jugó por venir al debut incluso arriesgando sanción de su club, arriesgando que la entrenadora le dijera que estaba más comprometida con la selección que con el club. Ella habló, ella consiguió el permiso”.

“Se ha expuesto a jugadoras de una manera innecesaria. Ella viajó a Chile sabiendo que para el último partido no podría estar. De hecho fue parte del acuerdo al que ella llegó con el club, porque la selección intentó llegar a un acuerdo con el club y ella tuvo que intervenir, hablar con el Lyon, y decirles ‘quiero estar en el debut de los Juegos, quiero estar con mi selección’. Y el Lyon finalmente le dijo ‘vale, te vas días ante, juegas en el debut -que no era en fecha FIFA- y tienes que volver el 31’. Los pasajes estaban comprados siempre para el 31″, complementó.

“Que la selección haya dejado pasar eso tanto tiempo, me parece que es exponer a las jugadoras innecesariamente porque se sabía y ellos no lo tenían solucionado”, acotó.

Por si fuera poco, a ‘Tiane’ tampoco le habría gustado que, en la planificación de los Panamericanos, se haya dejado al combinado femenino alojando en un hotel de Santiago y no en Viña del Mar, sede de los partidos, debiendo viajar en bus día por medio. Incluso, contra el combinado mexicano hubo un incidente hasta ahora desconocido.

“No me parece lógico que el local tenga que viajar todos los días en bus, que vuelvan a Santiago a la 1 o 2 de la madrugada, o que ante México jueguen sin calentar porque llegaron, se vistieron y salieron a jugar. Eso no puede pasar en una selección profesional”, detalló Merino, por otro lado, a ESPN.

“Yo diría hoy que su renuncia es irrevocable”

Merino, además, se refirió a la salida de Endler y afirmó que considera que es “irrevocable”.

“Yo diría que sí, que lo es, aunque todos sabemos como es el fútbol y no sabemos qué pase en el futuro”, añadió.

“Ella es convocable hasta que se retire, hasta que cuelgue botines. Pero hoy por todo lo que ha pasado, por todo lo que ha vivido, por todo lo que viene arrastrando con la selección femenina, yo diría que creo que es irrevocable”.

Pese a todo, Merino dejó una pequeña puerta abierta a un retorno: “Messi mismo renunció en su momento y pudo volver a su selección. Esperemos que pueda volver en algún momento”.