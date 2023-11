’Palos’ a Milad, respaldo a Endler y confirmando presiones: La Roja femenina se pronuncia tras final

La capitana del equipo nacional, Christiane Endler, compartió un duro comunicado tras el término de la final del fútbol femenino en los Juegos Panamericanos Santiago 2023.

El esperado duelo entre La Roja Femenina y México concluyó con una tremenda medalla de plata para Chile, logro que lamentablemente, se vio empañado por un tremendo papelón administrativo que dejó al equipo nacional sin porteras para la final de su disciplina en Santiago 2023.

Con las inquietudes aún presentes -y con justa razón-, el plantel de jugadoras emitió un fuerte comunicado en el que evidenció su profundo malestar y también, todos los detalles de la tremenda problemática que las terminó afectando en una noche histórica, pero a la vez, empañada por terceros.

La capitana de La Roja y gran ausente en el último duelo del representativo nacional en los Juegos Panamericanos, Christiane Endler, compartió el escrito a través de sus redes sociales.

“Apoyamos y respaldamos a nuestras compañeras Karen Araya, Camila Sáez, Antonia Canales y Christiane Endler, quienes regresaron a sus respectivos clubes (…) Tanto el cuerpo técnico como la Federación de Fútbol de Chile estaban plenamente conscientes de esta normativa”, partió diciendo el documento.

A su vez, el grupo de jugadoras aseugró lamentar que, por las razones ya descritas, “la Federación no haya respaldado a nuestras compañeras (…) esto las expuso a la desinformación de los medios de comunicación, generando una sensación que dañó la imagen y reputación como futbolistas“.

Por otra parte, la postura del plantel chileno fue clara a la hora de confirmar su respaldo al retiro de Christiane Endler de La Roja, a quien consideran “una líder y referente”.

“Si bien para algunos puede parecer una decisión de último momento, ésta responde a la demanda persistente y sin respuesta de mejoras en condiciones de profesionalismo a lo largo de los años“, añadieron.

Los ‘dardos’ a la administración de Milad y el respaldo a Luis Mena en La Roja femenina

Detallando su descontento tras mala gestión en planificaciones de viajes y entrenamiento debido a la obligación de trasladarse permanentemente desde Santiago a Viña del Mar para afrontar sus compromisos, el equipo femenino de Chile habló también de ‘presiones’ a la portera Antonia Canales.

“Rechazamos y condenamos de manera categórica las presiones ejercidas hacia una compañera de nuestra selección para que se quedara a competir“, sostuvieron.

Eso no fue todo. Entre otras cosas, las futbolistas consideran que “las razones que nos entregó el coordinador a cargo no nos parecieron suficientes” y que “esto no es un hecho aislado en el manejo de la selección“.

En clara crítica a la actual administración de la ANFP, presidida por Pablo Milad, La Roja Femenina aseguró sentir “un retroceso frente a la anterior dirigencia, en cuanto a condiciones de viaje, entrenamientos e infraestructura”.

Por último, en resumidas cuentas, aprovecharon su intervención para darle todo su respaldo a su entrenador, Luis Mena.

“La situación actual, donde el coordinador general de la selección también actúa como ayudante del director técnico, no refleja una estructura profesional“, finalizaron.