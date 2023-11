"Cabeza en alto": FIFPRO reacciona a retiro de Endler en La Roja y repasa problemas en Panamericanos

El adiós de Christiane Endler a La Roja femenina es todo un tema para el fútbol chileno. Tras clasificar a la final de los Juegos Panamericanos Santiago 2023, la histórica jugadora decidió dar un paso al costado, motivo que detonó una importante reacción desde el plano internacional.

Esta vez, fue la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales (FIFPRO) quien decidió pronunciarse al respecto, lamentando profundamente el “agridulce” retiro de ‘Tiane’ en la Selección Chilena.

“Dado que la ventana internacional de la FIFA finaliza el 31 de octubre, se le necesita en Francia para cumplir con sus obligaciones en el club @OLFeminin (Lyon) y su importante partido contra el Paris FC, La Roja se queda sin portera para la final porque la segunda opción, Antonia Canales, está en la misma situación que el Valencia“, escribió la organización de renombre en su cuenta de X (Twitter).

A su vez, indicaron que “el sindicato chileno (Anjuff) criticó a la Federación Chilena de Fútbol por el error administrativo y su impacto en las posibilidades de victoria de la selección nacional contra México en la final”, por lo que, evidentemente, “pide la separación de la federación y la liga profesional (ANFP) debido a un conflicto de intereses en la gestión eficaz del desarrollo del fútbol femenino”.

Argumentando los problemas ya conocidos mundialmente en el escándalo que derivó que La Roja no tenga porteras para su final por el oro en el fútbol femenino panamericano, FIFPRO aprovechó de enviar un sentido mensaje a Christiane Endler.

“Después de 14 años y 104 partidos internacionales, Endler ha tenido un enorme impacto en el desarrollo del fútbol femenino en Chile. Mantén la cabeza en alto“, concluyó la publicación.

🇨🇱 Christiane Endler’s international retirement is bittersweet.

The 2022 #World11 goalkeeper announced her retirement from @LaRoja after helping the team qualify for the Pan American Games final – a final that she won’t be available for.

With the FIFA international window… pic.twitter.com/dxq5xPySEv

— FIFPRO (@FIFPRO) November 2, 2023