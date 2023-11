Santiago Ford, de su ingreso ilegal por el desierto a ser el nuevo ídolo de Chile: "Logramos el sueño"

Santiago Ford y su dura historia de sacrificio: el nacido en Cuba recordó su ingreso ilegal a Chile y cómo ha superado cada uno de sus obstáculos para alcanzar la gloria.

Santiago Ford se adueñó de la atención mediática, una vez conseguida su medalla de oro en el decatlón de Santiago 2023, la séptima para Chile en estos Juegos Panamericanos. Todos querían saber algo más de este nuevo héroe nacional, de origen cubano y una historia llena de sacrificios para llegar hasta lo más alto del podio.

“Estoy feliz, porque logramos un sueño que tenía de pequeño, logramos cumplir con las metas que teníamos preparadas para este campeonato y feliz porque el pueblo chileno me apoyó de principio a fin”, declaró el nuevo dueño del mote de atleta más completo de la competencia.

Sobre el cierre en el final de los 1.500 metros, cuando pasó la meta caminando y alzando los brazos al cielo, explicó que se le vino a la memoria las penurias que pasó para llegar al país y la resiliencia que tuvo para seguir avanzando.

“Me paré, no fue porque quise pararme, sino porque me acordé cuando estaba caminando por el desierto a las cinco y media de la mañana parado de pie sin saber qué hacer, pero con el objetivo claro que era llegar aquí. Y esos últimos 10 metros fueron ese reflejo de la madrugada, deshidratado, pero en mi corazón y en mi mente sabía que yo quería estar aquí, en este momento”, rememoró.

El nuevo monarca panamericano del decatlón destacó la recepción que ha tenido en Chile, donde arribó en 2018.

“El inmigrante pasa mucho trabajo donde quiera que sea, pero hoy creo que llegué a un lugar en que todos me quieren, que todos me aman. A lo mejor, al principio no fue como uno pensaba, pero nunca perdimos la esperanza”, aseguró.

Ford aprovechó la ocasión para recordar a los políticos que lo apoyaron para que pudiera conseguir, a finales de 2022, la nacionalidad chilena.

“Quiero agradecerle al senador Sebastián Keitel y a la diputada Erika Olivera, quien fueron los que impulsaron el proyecto de la nacionalidad para que hoy estuviésemos acá defendiendo los colores de Chile”, sentenció.