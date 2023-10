"La jueza es la mamá": deportista argentino acusa arreglo por oro en canotaje slalom de Santiago 2023

"No es la primera vez que me cobra", apuntó Sebastián Rossi, que finalizó cuarto y fuera de los puestos de medalla en la disciplina.

Sebastián Rossi dejó la grande con sus declaraciones tras la definición del canotaje slalom en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El deportista trasandino finalizó cuarto en la mencionada prueba y no conforme con los cobros en su contra, lanzó una potente acusación.

En primer lugar, se refirió a su desempeño. “Me ponen cuatro penalidades de dos segundos. Tres las sentí, la última, de pelotudo porque me apuré para intentar llegar al bronce. Pero la cuarta, la de la puerta ocho, no“, declaró, claramente molesto, a TyC Sports.

Asegurando que recibió una injusta penalidad en la puerta ocho, el canoísta apuntó a un supuesto arreglo en la definición por el oro.

“Casualmente la jueza de la puerta ocho es la mamá del chico de Estados Unidos con el que estaba peleando el oro (Zachary Lokken) y no es la primera vez que me cobra”, acusó el exponente trasandino.

Consignar que finalmente, Zachary Lokken fue el mejor en el canotaje slalom c1 masculino y se colgó el oro en la disciplina.

“No sé qué cobró, quiero creer que fue un error honesto porque encima su hijo ya había asegurado el oro. Yo nunca hablo mal de nadie, me gusta jugar limpio. Pero acá me jugaba una medalla que para mí es apoyo y respaldo”, opinó Sebastián Rossi.

