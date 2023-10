La alegría de Lucas Nervi tras ganar el oro en Santiago 2023: confirmó que cumplirá apuesta a Crovetto

Lucas Nervi, representante del Team Chile de atletismo, no escondió su alegría por conseguir la sexta medalla de oro del país en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

No podía esconder su alegría. Lucas Nervi, representante del Team Chile de atletismo, era todo sonrisa tras su victoria en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El deportista nacional, de 22 años, atendió a los medios tras su hazaña y remarcó con mentalidad ganadora que “sé que todavía no me he sacado el jugo como me lo podría sacar”.

“Tengo mucho margen para seguir creciendo”, acotó con entusiasmo.

De otro lado, Nervi también festejó que “llevábamos varios días esperando la sexta de oro, países que nos fueron pasando, pero feliz de poner el granito de arena para retomar el ritmo”

“Me voy muy emocionado y contento con todo”, agregó.

Finalmente, entre risas, Lucas Nervi reveló una apuesta que tendrá que pagar que había realizado… nada menos que con Francisca Crovetto.

“Jajaja sí, va a salir ese video, se viene el pelo rosado… no saben el paro que casi me dio viendo a la Fran. Pero sí, vamos a cumplir”, cerró.