Lo deja todo por Chile: crack del vóleibol piso reveló que juega en Panamericanos con mano fracturada

La deportista nacional Florencia Giglio, a pesar de sufrir complicaciones, no quiso ausentarse de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

El Team Chile de vóleibol piso femenino ha dado cátedra de lucha y pasión, sumando cada vez más adherentes desde su participación en los presentes Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Y es que sus jugadoras, con el correr de los días, lo han dejado todo, literalmente, dentro de la cancha. En tal contexto, el nombre de Florencia Giglio destaca como una de las cracks que se ha ganado los corazones del público nacional a punta de sacrificio.

Parte de ello se pudo visualizar en un testimonio de la propia exatacante de San Lorenzo de Almagro, que sorprendió al hacer una importante confesión en vivo.

“Sufrí una fractura, dos semanas antes de la competencia. El equipo de Meds me ayudó para que yo pudiera estar acá, jugué vendada, con una férula. Estoy muy feliz de poder haber llegado (a Santiago 2023), era mi sueño poder estar acá, no me lo iba a perder por nada del mundo“, dijo la deportista de vóleibol piso.

¿Y el dolor? “No me importa, por mi equipo, por la gente que nos vino a ver, me da lo mismo”, finalizó la chilena.