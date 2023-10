La emoción y sorpresa de Kristel Köbrich por masivo apoyo en Santiago 2023: "No estoy acostumbrada"

Kristel Köbrich no escondió su sorpresa y emoción por el enorme apoyo recibido en el Centro Acuático del Estadio Nacional.

Emocionada y sorprendida. Así reaccionó la nadadora Kristel Köbrich al masivo respaldo recibido por parte de los hinchas nacionales en la final de los 1500 metros de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Recordemos que la especialista chilena se colgó la medalla de plata tras una exigente competencia, demostrando, una vez más, por qué es considerada la mejor de esta disciplina de nuestro país en la historia.

Sin embargo, pese al cariño que le ha demostrado el público en más de una ocasión, Kristel no escondió su sorpresa y alegría por el tremendo apoyo que sintió en Ñuñoa.

“Es que ver a la familia tan cerca… No estoy acostumbrada tampoco a ver toda una marea roja, y gente que quiera realmente acompañarte. Gente que se preocupó de conseguir una entrada, de cada horario, de entrar, de estar cerca, de no agobiarme, porque era un montón. Lo que nos está pasando acá es un montón”, explicó en zona mixta.

Sobre su sentir de asombro, Kobrich profundizó y sentenció que “es lo más lindo que te puede pasar, seguir sorprendiéndote, sigues creciendo, sigues agradeciendo”.

“Y yo que hago lo que amo, y tengo el privilegio de seguir haciendo lo que me gusta, con responsabilidad, con disciplina, ver que todavía hay gente que me aguante, que me acompañe y que me trate de entender, es de verdad que gracias. Solo gracias”, agregó al borde del llanto.

Finalmente, sobre su nueva medalla ganada, Kristel la definió como “una con la que colaboro con la mayor humildad y gratitud posible de mi ser al Team Chile”.