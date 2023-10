Frustrado homenaje y crítica a arbitraje: Tiane Endler no la pasó del todo bien en triunfo de La Roja

Christiane Endler, la arquera y capitana de la selección chilena femenina, tuvo una movida jornada de sábado en el Estadio Elías Figueroa.

Christiane Endler, la arquera y capitana de la selección chilena femenina, tuvo una movida jornada de domingo en el Estadio Elías Figueroa, específicamente en el debut del fútbol en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Primero, la guardameta del Olympique de Lyon firmó un buen cometido en el ajustado triunfo por 1-0 sobre Paraguay en Valparaíso.

Posteriormente, la ganadora del The Best como mejor portera de la FIFA en 2022 iba a ser homenajeada por sus 100 partidos con La Roja, sin embargo, este acto se vio frustrado por un inconveniente con el público.

“No se pudo hacer el homenaje porque invadieron la cancha, lamentablemente. Intentamos que el homenaje fuera antes del partido, pero Panam Sports no nos dejó. Las intenciones estaban”, indicó la golera de 32 años.

“El cariño de la gente siempre es increíble, lo agradezco, me gustaría poder sacarme fotos con todos, pero ojalá puedan respetar para el próximo partido y que no invadan la cancha, porque puede salir peligroso para ellos también”, añadió.

Y para terminar, la ex Valencia y PSG lanzó una dura crítica al desempeño de la árbitra brasileña Andreza Siqueira. “Hace tiempo no veía un arbitraje tan malo, es lamentable”, dijo.

“Yo le dije a la árbitra que no podía dejar de mirar la jugada antes de que termine, por eso me puso la amarilla, fui con mucho respeto, no entendí la amonestación, pero es parte del fútbol, hay que adecuarse a las circunstancias y logramos manejar el mal arbitraje”, complementó.

El segundo partido de La Roja de Luis Mena en los XIX Juegos Panamericanos será el miércoles 25 de octubre, desde las 20:00 horas en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, ante México.